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بداية موجة سادسة: 14 وفاة و4931 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 19/06/2022 - 12:24

بداية موجة سادسة: 14 وفاة و4931 إصابة جديدة بكورونا
ارتفاع بالإصابات التي بحاجة لرعاية صحية (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 14 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا، فيما شخصت 4931 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعززت التقديرات تعرض البلاد لموجة سادسة من الجائحة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ومع تفشي الفيروس والارتفاع المستمر في الإصابات والعدوى، يقدر المدير العام لوزارة الصحة، نحمان أش، أن البلاد تتعرض لموجة سادسة من جائحة كورونا، محذرا من الاستمرار في تسجيل معدلات قياسية بالإصابة والعدوى، ولكنه قلل من مغبة أن تسجل الموجة الجديدة للجائحة معدلات قياسية بالوفيات.

وأوضح أش أن البلاد تعرضت قبل أكثر من شهر إلى موجة سجلت خلالها ارتفاعات بالإصابات والعدوى، لكنها سرعان ما تراجعت وانخفضت، لكن، يقول مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية "الوضع مختلف الآن، ويمكنك البدء في تسميتها موجة سادسة".

ومع هذه التقديرات، يواصل فيروس كورونا التفشي وتسجيل معدلات قياسية، فمنذ منتصف الليل حتى العاشرة صباحا سجلت 850 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك ترتفع الحالات النشطة إلى 46921 حالة نشطة، حيث يلاحظ أن الإصابات النشطة تضاعف عددها منذ مطلع شهر حزيران/يونيو الجاري.

وبلغ الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا 4229177 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 10986 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020.

ولوحظ الارتفاع في عدد الإصابات التي بحاجة إلى تسرير، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 572 مصابا، بينهم 158 مصابا بحالة خطيرة، و42 مصابا بحالة خطيرة جدا، بينما 37 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت إصابة 360 مصابا بالطفيفة.

وواصلت الفحوصات الموجبة لكورونا بالارتفاع، إذ وسعت وزارة الصحة من فحوصات كورونا عبر محطات الفصح المتنقلة، وتم خلال الـ24 ساعة الماضي أخذ 13235 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 40.27% منها موجبة، بينما لوحظ التراجع الطفيف على معامل تناقل العدوى الذي بلغ 1.3، بعد بلغ في الأسبوع الماضي 1.55.

وواصل المعدل الأسبوعي إصابات كورونا بالارتفاع، حيث سجلت 47243 إصابة بكورونا خلال الأسبوع الماضي بارتفاع بنسبة 60.4% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 153 إصابة خطيرة بارتفاع بنسبة 71.9%، فيما توفي 6 أشخاص تأثرا بالفيروس.

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