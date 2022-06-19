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هرتسوغ يهاتف إردوغان: تهديد إيران باستهداف إسرائيليين بتركيا ما زال قائما

تاريخ النشر: 19/06/2022 - 17:30

هرتسوغ يهاتف إردوغان: تهديد إيران باستهداف إسرائيليين بتركيا ما زال قائما
شرطيان تركيان في إسطنبول (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يجري الجانبان التركي والإسرائيلي، اتصالات لترتيب زيارة محتملة لوزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، إلى أنقرة، خلال الفترة القريبة المقبلة، بحسب ما كشفت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، مساء اليوم، الأحد. وأفادت القناة أن ذلك يأتي في ظل تعزيز التعاون بين تل أبيب وأنقرة، على خلفية الادعاءات الإسرائيلية حول محاولات إيرانية لاستهداف إسرائيليين في تركيا.

واعتبر الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، أن ما تصفه إسرائيل بتهديد إيراني لاستهداف سائحين إسرائيليين في تركيا، وخاصة في إسطنبول، ما زال قائما، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأضاف هرتسوغ، خلال محادثة هاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم، أنه "يجب مواصلة المجهود المشترك للجانبين الإسرائيلي والتركي من أجل إحباط الإرهاب".

واتفق هرتسوغ وإردوغان على "مواصلة العمل لمصلحة السلام والاستقرار في المنطقة من خلال حوار منفتح ومتواصل".

وشكر هرتسوغ إردوغان على "جهود إحباط عمليات إرهابية في الأراضي التركية". وشددا على "المساهمة الكبيرة للتعاون وبناء الثقة بين الحكومتين والشعبين".

وتطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إلى الادعاءات الإسرائيلية حول محاولات إيرانية لاستهداف إسرائيليين في الخارج، وقال إن "أذرع الأمن الإسرائيلية تعمل من أجل إحباط محاولات لتنفيذ عمليات قبل خروجها إلى حيز التنفيذ. وسنستمر في استهداف مرسلي المخربين ومرسلي مرسليهم. والقاعدة الجديدة التي نعتمدها هي أن الذي يرسل سيدفع الثمن".

وأشار بينيت إلى أن تحذير السفر إلى تركيا "وخاصة إلى إسطنبول. والخطر ما زال مرتفعا". وذكر وسائل إعلام إسرائيلية أن عناصر أمن تركية وإسرائيلية نفذت "حملة غير مسبوقة في إسطنبول"، في نهاية الأسبوع الماضي، لإحباط عمليات ضد إسرائيليين.

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#إسرائيل
#تركيا
#إيران
#يتسحاق هرتسوغ
#رجب طيب إردوغان

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