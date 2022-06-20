الصحة الإسرائيلية: أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا الأحد

توفي 12 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا فيما شخصت 10202 إصابة جديدة بالفيروس، أمس الأحد، فيما واصلت الفحوصات الموجبة بالارتفاع وتسجيل معدلات قياسية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

ومنذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحا سجلت 1575 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك ارتفعت الإصابات النشطة إلى 54144 حالة نشطة، في مؤشر لتضاعف عدد الإصابات الأسبوعي.

ومع بدء موجة سادسة من الجائحة، أظهرت المعطيات أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا بلغ 4240182 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 10908 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020.

وفي ظل الارتفاع بالعدوى والإصابات، يلاحظ الارتفاع المتواصل بالحالات والإصابات التي بحاجة إلى رعاية صحية، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 634 مصابا، بينهم 168 مصابا بحالة خطيرة و37 مصابا بحالة خطيرة جدا، بينما 53 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت إصابة 317 شخصا بالطفيفة.

إلى ذلك، وسعت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى من فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة التي تم تفعيلها مجددا في ظل الارتفاع المتواصل بالعدوى، وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم أخذ 29681 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 38.95% منها موجبة.

وللأسبوع الثالث، واصل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا بتسجيل معدلات قياسية، حيث سجلت في الأسبوع الماضي 51656 إصابة بكورونا بارتفاع بنسبة 55.4% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 170 حالة خطيرة بارتفاع بنسبة 95.4%، فيما أعلن عن وفاة 13 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس.