  2. إسرائيليات
  3. أخبار

غانتس: أي مساس إيراني بالإسرائيليين بتركيا سيقابل برد قوي

تاريخ النشر: 20/06/2022 - 13:46

غانتس: أي مساس إيراني بالإسرائيليين بتركيا سيقابل برد قوي
غانتس يتوعد إيران مجددا (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

جدد وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، لهجة الوعيد والتهديد لإيران، في حال تم المساس بالإسرائيليين في تركيا، حيث أكد أن "أي ضرر بالإسرائيليين سيؤدي إلى ردود أفعال قوية"، دون الكشف عن طبيعة هذه الردود.

وردت تصريحات غانتس خلال إفادة له أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، اليوم الإثنين، حيث أوضح أن "قوات الأمن الإسرائيلية قامت بتجهيز أدوات وآليات متنوعة للرد وبقوة"، على أي محاولات للمساس بالإسرائيليين في الخارج وخاصة في تركيا من قبل عناصر الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف غانتس "لقد أوعزت إلى الدوائر الأمنية بالاستعداد لردود فعل عسكرية، إذا استهدفت جهات إيرانية مواطنين إسرائيليين".

وأوضح وزير الأمن الإسرائيلي أنه سيتم الاستعانة بهذه الأدوات واستعمالها حسب الحاجة، دون الكشف عن ماهية هذه الأدوات، مشيرا إلى أن هناك عدة سيناريوهات وخيارات لاستعمال هذه الأدوات والعمل ضد أهداف متنوعة.

وأضاف غانتس "سنعرف كيفية الرد على أي محاولة للمساس بالإسرائيليين في الوقت والمكان المناسبين، وبالوسائل والأدوات المناسبة كذلك، فأي عمل عدواني من قبل إيران في أي مكان كان سيقابل برد قوي"، داعيا الإسرائيليين إلى أخذ تحذيرات السفر إلى تركيا على محمل الجد.

وزعم خلال إفادته أمام لجنة الخارجية والأمن أن "إسرائيل حققت نجاحا ملحوظا "في تسخير العالم لمحاربة إيران"، من بينها إبقاء الحرس الثوري مدرج في قائمة المنظمات الإرهابية"، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن "عدم تعاون إيران مع المجتمع الدولي يؤكد أنها ليست شريكا للتوصل إلى اتفاق نووي"، داعيا العالم بأسره لممارسة ضغوط سياسية واقتصادية وعسكرية على إيران حتى إرغامها عن التراجع عن مشروعها النووي.

وأعرب غانتس عن أمله في أن تساهم الجولة المرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن، في الشرق الأوسط " إلى تعزيز التعاون مع البنتاغون ودول المنطقة للتصدي لهجمات المسيرات والصواريخ الإيرانية"، على حد تعبيره.

بودكاست عرب 48

#إسرائيل
#إيران
#تركيا
#الحرس الثوري
#النووي الإيراني
#بيني غانتس
#افخارجية والأمن
#قمة بايدن

حوارات

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصحة الإسرائيلية: أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا الأحد
الصحة الإسرائيلية: أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا الأحد

2022-06-20

شبتاي يقرر الاستغناء عن تأهيل أفراد الشرطة المبتدئين
شبتاي يقرر الاستغناء عن تأهيل أفراد الشرطة المبتدئين

2022-06-20

اعتقال 5 مشتبهين باحتيال دولي قدره 120 مليون شيكل
اعتقال 5 مشتبهين باحتيال دولي قدره 120 مليون شيكل

2022-06-20

الأكثر قراءة

مشروع قرار روسي ضد إسرائيل في مجلس الأمن

مشروع قرار روسي ضد إسرائيل في مجلس الأمن

2022-06-19
احتجاجات المعلمين تتواصل: بدء التعليم عند العاشرة صباحا

احتجاجات المعلمين تتواصل: بدء التعليم عند العاشرة صباحا

2022-06-19
بينيت: عدم تمديد قانون الأبارتهايد يعني نهاية ولاية الحكومة

بينيت: عدم تمديد قانون الأبارتهايد يعني نهاية ولاية الحكومة

2022-06-19
انتهاء جلسة محكمة الأسير أحمد مناصرة.. دون قرار

انتهاء جلسة محكمة الأسير أحمد مناصرة.. دون قرار

2022-06-19
حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة

حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة

2022-06-19