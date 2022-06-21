استطلاعات: أحزاب الائتلاف الحالي تتأرجح والليكود يتصدر دون حسم

أظهرت استطلاعات الرأي التي نشرت مساء اليوم، الثلاثاء، تصدر حزب الليكود نتائج انتخابات تجري اليوم، في حين يفشل المعسكر الذي يقوده رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى المعسكر المناوئ له، في الحصول على أغلبية تمكنهم من تشكيل حكومة.

واللافت في استطلاعات الرأي تأرجح 4 أحزاب مشاركة في الائتلاف الحالي ("يمينا"، و"تيكفا حداشا"، و"ميرتس" و"القائمة الموحدة") فوق نسبة الحسم (3.25%)، وتنجح في حصد الحد الأدنى من المقاعد البرلمانية (4 مقاعد)، في حين يفشل "ميرتس" في عبور نسبة الحسم بحسب استطلاع هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11").

وفي جميع الاستطلاعات التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، يتصدر حزب الليكود برئاسة نتنياهو، ويحصد بين 35 و36 مقعدا في الكنيست، في حين يحل حزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد، ثانيا، وتتراوح قوته بين 20 و22 مقعدا.

في المقابل، تتصاعد قوة "الصهيونية الدينية" بتحالفها مع الكاهاني إيتمار بن غفير، لتحصد 9 مقاعد، بحسب استطلاعات القنوات 12 و13 و"كان 11"، كما ينجح وزير الأمن، بيني غانتس، بتعزيز تمثيل حزبه ("كاحول لافان") في الكنيست، ويحصل على 7 - 9 مقاعد.

القائمة القناة 13 "كان 11" القناة 12 "الليكود" 35 36 35 "يش عتيد" 22 21 20 "الصهيونية الدينية" 9 9 9 "شاس" 8 8 8 "يهدوت هتوراه" 7 7 7 "كاحول لافان" 7 9 9 "يمينا" 4 5 4 القائمة المشتركة 6 6 5 "العمل" 5 6 6 "يسرائيل بيتينو" 5 5 5 "تيكفا حداشا" 4 4 4 "ميرتس" 4 0 (2.4%) 4 القائمة الموحدة 4 4 4 المجموع 120 120 120

وتحافظ الأحزاب الحريدية - التي تنضوي تحت معسكر نتنياهو - على تمثيلها الحالي، وفقا لنتائج جميع الاستطلاعات، إذ يحصد حزب "شاس" 8 مقاعد، في حين تحصل قائمة "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد.

بدورها، تحافظ القائمة المشتركة على تمثيلها الحالي (6 مقاعد)، وفقا لنتائح استطلاع القناة 13 و"كان 11"، في حين يتراجع تمثيلها إلى 5 مقاعد بحسب القناة 12. فيما تحصل القائمة الموحدة على أربعة مقاعد.

وبحسب نتائج الاستطلاعات، يفشل المعسكران في حشد أغلبية لتشكيل ائتلاف حكومي من 61 عضو كنيست، إذ يحصل الائتلاف الحالي على 54 أو 56 مقعدا؛ فيما يتراوح تمثيل معسكر نتنياهو (الليكود والأحزاب الحريدية و"الصهيونية الدينية")، بين 59 و60 مقعدا؛ في حين تحصل القائمة المشتركة على 5 أو 6 مقاعد برلمانية.

نتائح استطلاع "كان 11": "الليكود" - 36؛ "يش عتيد" - 21؛ "الصهيونية الدينية" - 9؛ "شاس" - 8؛ "يهدوت هتوراه" - 7؛ "كاحول لافان" - 9؛ "يمينا" - 5؛ القائمة المشتركة - 6؛ "العمل" - 6؛ "يسرائيل بيتينو" - 5؛ "تيكفا حداشا" - 4؛ "ميرتس" - 0؛ القائمة الموحدة - 4. توزيع المقاعد على المعسكرات: معسكر نتنياهو - 60؛ الائتلاف الحالي - 54؛ المشتركة - 6.

نتائح استطلاع القناة 13: "الليكود" - 35؛ "يش عتيد" - 22؛ "الصهيونية الدينية" - 9؛ "شاس" - 8؛ "يهدوت هتوراه" - 7؛ "كاحول لافان" - 7؛ "يمينا" - 4؛ القائمة المشتركة - 6؛ "العمل" - 5؛ "يسرائيل بيتينو" - 5؛ "تيكفا حداشا" - 4؛ "ميرتس" - 4؛ القائمة الموحدة - 4. توزيع المقاعد على المعسكرات: معسكر نتنياهو - 59؛ الائتلاف الحالي - 55؛ المشتركة - 6.

نتائح استطلاع القناة 12: "الليكود" - 35؛ "يش عتيد" - 20؛ "الصهيونية الدينية" - 9؛ "شاس" - 8؛ "يهدوت هتوراه" - 7؛ "كاحول لافان" - 9؛ "يمينا" - 4؛ القائمة المشتركة - 5؛ "العمل" - 6؛ "يسرائيل بيتينو" - 5؛ "تيكفا حداشا" - 4؛ "ميرتس" - 4؛ القائمة الموحدة - 4. توزيع المقاعد على المعسكرات: معسكر نتنياهو - 59؛ الائتلاف الحالي - 56؛ المشتركة - 5.