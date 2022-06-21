  2. إسرائيليات
  3. أخبار

لليوم الثاني: أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا والحالات الخطيرة بارتفاع

تاريخ النشر: 21/06/2022 - 09:58

لليوم الثاني: أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا والحالات الخطيرة بارتفاع
توسيع المحطات المتنقلة والفحوصات الموجبة بارتفاع (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 3 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا، فيما سجلت 10692 إصابة جديدة، أمس الإثنين، في وقت واصلت الإصابات الخطيرة كما الحالات التي بحاجة إلى تسرير بالارتفاع، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

ولليوم الثاني على التوالي، سجلت في البلاد أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا، حيث شخصت منذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة صباحا 982 إصابة جديدة، وبذلك ارتفعت الإصابات النشطة إلى 60622 حالة نشطة.

ومع بدء الموجة السادسة للجائحة، بلغ الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا 4250451 إصابة، بينما بلغ الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا 10911 حالة وفاة، وذلك منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020.

ومع الارتفاع المتواصل بالعدوى، لوحظ الارتفاع المتدرج في عدد الحالات التي بحاجة إلى تسرير وإلى رعاية صحية، إذ أوصت وزارة الصحة الإسرائيلية المستشفيات الاستعداد والتحضير لافتتاح أقسام كورونا من جديد.

وبغضون 10 أيام، تضاعف عدد الحالات التي بحاجة إلى تسرير وكذلك عدد الإصابات الخطيرة، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 643 مصابا، بينهم 180 بحالة خطيرة، و36 مصابا بحالة خطيرة جدا، بينما 37 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت الحالة المرضية لـ311 مصابا بالطفيفة.

ومع انتشار الفيروس وارتفاع معامل تناقل العدوى الذي بلغ 1.3، وسعت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى من عمل محطات الفحص المتنقلة، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية، أخذ 44155 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 27.55% منها موجبة.

إلى ذلك، يواصل المعدل الأسبوعي لإصابات ووفيات كورونا بالارتفاع، حيث سجلت خلال الأسبوع الماضي 55001 إصابة جديدة بارتفاع بنسبة 48.7% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 197 إصابة خطيرة بارتفاع بنسبة 116.5%، فيما أعلن عن وفاة 15 شخصا تأثرا بالفيروس بارتفاع بنسبة 7.1%.

بودكاست عرب 48

#كورونا في إسرائيل
#فيروس كورونا
#وفيات كورونا
#فحوصات موجبة
#عدوى
#موجة سادسة

حوارات

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ليبرمان: الهدف الأساسي منع عودة نتنياهو إلى الحكم
ليبرمان: الهدف الأساسي منع عودة نتنياهو إلى الحكم

2022-06-21

تحليلات: لحل الكنيست تأثير سلبي من الناحيتين الأمنية والاقتصادية
تحليلات: لحل الكنيست تأثير سلبي من الناحيتين الأمنية والاقتصادية

2022-06-21

استطلاع: 36 مقعدا لليكود ولا إمكانية للمعسكرين لتشكيل الحكومة
استطلاع: 36 مقعدا لليكود ولا إمكانية للمعسكرين لتشكيل الحكومة

2022-06-21

الأكثر قراءة

انتخابات مبكرة في إسرائيل: حل الكنيست الأسبوع المقبل.. لبيد رئيسا لحكومة انتقالية

انتخابات مبكرة في إسرائيل: حل الكنيست الأسبوع المقبل.. لبيد رئيسا لحكومة انتقالية

2022-06-20
جريمة قتل نجلاء العموري من اللد: شقيقها يعترف بقتلها عام 2019

جريمة قتل نجلاء العموري من اللد: شقيقها يعترف بقتلها عام 2019

2022-06-20
تقرير: الاحتجاج الروسي يطرح تساؤلات حول فائدة الغارات الإسرائيلية بسورية

تقرير: الاحتجاج الروسي يطرح تساؤلات حول فائدة الغارات الإسرائيلية بسورية

2022-06-20
قمع طلبة النجاح: توصية بإعفاء مدير أمن الجامعة وفصل موظفي حراسة

قمع طلبة النجاح: توصية بإعفاء مدير أمن الجامعة وفصل موظفي حراسة

2022-06-20
حالة الطقس: أجواء صيفية اعتيادية

حالة الطقس: أجواء صيفية اعتيادية

2022-06-20