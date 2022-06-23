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الصحة الإسرائيلية: 9568 إصابة بكورونا الأربعاء و212 بحالة خطيرة

تاريخ النشر: 23/06/2022 - 11:09

الصحة الإسرائيلية: 9568 إصابة بكورونا الأربعاء و212 بحالة خطيرة
الفحوصات الموجبة ما زالت مرتفعة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شخصت 9568 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، أمس الأربعاء، دون أن تسجل وفيات لليوم الثالث على التوالي، فيما لوحظ الانخفاض الطفيف بمعامل تناقل العدوى، في وقت بقيت الفحوصات الموجبة مرتفعة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

وتراجعت الإصابات بشكل طفيف، وذلك بعد أن سجلت وعلى مدار يومين معدل أكثر من 10 آلاف إصابة باليوم الواحد، فيما يواصل معامل تناقل العدوى بالتراجع الطفيف ليبلغ 1.27، بعد أن بلغ مطلع الأسبوع الجاري 1.55.

ومنذ منتصف الليل حتى الثامنة صباحا سجلت 950 إصابة بالفيروس، وبذلك بلغت الحصيلة التراكمية للإصابات النشطة 55941 إصابة نشطة، في مؤشر لعودة الارتفاع بالإصابات النشطة التي شهدت تراجعا طفيفا.

وأظهرت إحصاءات وزارة الصحة، أن الإحصائية التراكمية لإصابات كورونا بلغت 4271018 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا 10911 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020.

ومع الموجة السادسة للجائحة، يلاحظ الاستمرار بالارتفاع في الحالات التي بحاجة إلى تسرير ورعاية صحية، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 781 مصابا، بينهم 212 مصابا بحالة خطيرة، و49 بحالة خطيرة و41 بحالة خطيرة جدا، فيما وصفت 466 حالة بالمتوسطة.

ومع الارتفاع في الحالات التي بحاجة إلى تسرير، وسعت وزارة الصحة من فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية أخذ 34494 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 30.98% منها موجبة.

إلى ذلك، سجل المعدل الأسبوعي بإصابات ووفيات كورونا، معطيات قياسية، حيث سجلت 61109 إصابات خلال الأسبوع الماضية بارتفاع بنسبة 46.6% مقارنة في الأسبوع الذي سبقه، فيما شخصت 235 إصابة خطيرة بارتفاع بنسبة 106.1%، بينما أعلن عن وفاة 14 شخصا تأثرا بإصابتهم بكورونا بارتفاع بنسبة 55.6%.

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