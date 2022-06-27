التصويت على حل الكنيست اليوم ولا تفاهمات حول موعد الانتخابات

اجتمعت لجنة الكنيست، عصر اليوم، الإثنين، لإعداد مشروع قانون حل الكنيست قبل طرحه لتصويت الهيئة العامة، في قراءة أولى من المتوقع أن تتم في وقت لاحق، اليوم، وذلك وسط استمرار الخلاف بين كتل الائتلاف والمعارضة حول موعد حل الكنيست والانتخابات المقبلة.

وتسعى كتل المعارضة إلى تأجيل التصويت على حلّ الكنيست، بعد أن كان مقررا في وقت لاحق مساء اليوم، في محاولة لتشكيل حكومة بديلة وإذا فشلت هذه المساعي فإنها تفضل إجراء انتخابات جديدة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

في المقابل، تحاول كتل الائتلاف تسريع إجراءات حل الكنيست، والمصادقة على مشروع قانون ينص على تنظيم الانتخابات المقبلة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل؛ وفي ظل عدم التوصل إلى تفاهمات في هذا الشأن، ينتقل الحسم في هذه المسألة إلى الهيئة العامة للكنيست.

وأفادت القناة 12 الإسرائلية بأن "المعركة على موعد الانتخابات ستحسم بالتصويت في الهيئة العامة للكنيست"، وأشارت إلى أن مشروع القانون سيطرح للتصويت في قراءة أولى في وقت لاحق مساء اليوم، وسينص على حل الكنيست في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بناء على رغبة الائتلاف.

وستطرح الأحزاب الحريدية مشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات عامة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وسيكون بمثابة "قانون اعتراض" على قانون الائتلاف. وبعد إعداد مشروعي قانوني الائتلاف والمعارضة بالموعدين المختلفين في اللجنة البرلمانية، سيتم طرحها على الهيئة العامة للكنيست في وقت لاحق، اليوم.

ولفتت القناة إلى أن التصويت على مشروع قانون حل الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة سيتم بعد غد، الأربعاء، إثر الخلافات التي برزت بين المعارضة والائتلاف، حول موعد التصويت على حلّ الكنيست، وموعد الانتخابات المبكرة.

وقال زعيم حزب "الصهيونية الدينية" المعارض، بتسلئيل سموتريتش: "اتفقنا في اجتماع لقادة المعارضة على القيام بكل ما هو ممكن، لتأجيل حلّ الكنيست وتشكيل حكومة بديلة". وتعني تصريحات سموتريتش تشكيل حكومة من الكنيست الحالي، دون الحاجة للعودة إلى صناديق الاقتراع.

ويدعم سموتريتش وأحزاب المعارضة اليمينية الإسرائيلية الأخرى، ترؤس زعيم حزب "الليكود" اليميني، ورئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، للحكومة البديلة.

من جانبه، شدد وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في اجتماع لكتلة حزبه ("كاحول لافان")، على أنه سيمنع تشكيل "حكومة بديلة برئاسة نتنياهو". وأضاف "سنذهب إلى صناديق الاقتراع بهدف تشكيل حكومة وحدة واسعة، ومستقرة، تستمر، هذه هي الطريقة الوحيدة لحل التشابك السياسي".

وأضاف أن "الحكومة الحالية حكومة جيدة، لقد أجبرنا على التوقف في ربع الطريق وهدفنا الاستمرار من هذه النقطة في الحكومة المقبلة". وتابع: "سأفعل كل شيء، لمنع تشكيل حكومة بديلة برئاسة نتنياهو".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق الأسبوع الماضي، بالقراءة التمهيدية، على حلّ الكنيست. وكان من المتوقع أن تستكمل عملية التصويت على حلّ الكنيست بالقراءات الثلاث، اليوم الإثنين، مع تحديد موعد الانتخابات المبكرة، وهو ما لم يتم حتى ساعات بعد الظهر.