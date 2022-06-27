البحرين: اجتماع للدول التي شاركت في "قمّة النقب"

عقدت، اليوم الإثنين، في العاصمة البحرينية المنامة أولى جلسات اللجنة التوجيهية لمؤتمر "قمة النقب"، وذلك بمشاركة كبار المسؤولين من وزارات الخارجية لكل من الدول الأعضاء بالمنتدى: إسرائيل، والبحرين، والولايات المتحدة، والإمارات، ومصر، والمغرب.

ويأتي ذلك، بعد 3 أشهر من انعقاد "قمة النقب" في آذار/ مارس الماضي بمبادرة وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، ومشاركة وزراء خارجية الدول الاعضاء في المنتدى.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن كبار مسؤولي وزارة الخارجية من الدول الست التي شاركت في "قمة النقب" في آذار/ مارس الماضي، عقدوا ولأول مرة في المنامة، "المنتدى الدائم" المنبثق عن "قمة النقب".

وذكر الموقع أن وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر، اتفقوا على إنشاء ست مجموعات عمل تعمل بانتظام واستمرار، حيث يهدف المنتدى الذي تترأسه إسرائيل، تأسيس عمل جماعي مشترك وتعزيز التعاون بين الدول، علما بأن إسرائيل تتطلع إلى انضمام الأردن إلى المنتدى أيضا.

وجمعت المحادثات في المنامة، مسؤولين من وزارات خارجية الإمارات والبحرين والمغرب التي طبعت العلاقات مع الدولة العبرية عام 2020، ومن مصر التي أبرمت اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1979، بينما شارك من تل أبيب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز، الذي تقدم الوفد الإسرائيلي.

وتهدف الاجتماعات في المنامة إلى تعميق التعاون في مجالات تشمل المياه والسياحة والصحة والطاقة والأمن الغذائي والأمن الإقليمي.

وقالت الخارجية الاسرائيلية في بيان إن "اجتماع البحرين سيكون أيضا حدثا بارزا قبل زيارة الرئيس الأميركي (جو بايدن) المتوقعة للشرق الأوسط".

والتقى وزراء خارجية تلك الدول لأول مرة في النقب في آذار/ مارس الماضي، في كيبوتس "سديه بوكير"، وحضر اللقاء أيضا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن.

وقالت واشنطن إنها تريد أن يكون الاجتماع سنويا وأن يضم السلطة الفلسطينية والأردن.

وتأتي جلسات اللجنة التحضيرية لـ"قمة النقب" في المنامة، قبيل زيارة الرئيس جو بايدن، إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والسعودية، إذ يُرجَّح أن يزور بايدن المنطقة في الفترة من 13 إلى 16 تموز/ يوليو، وهي أول جولة له في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.

وقال مسؤول أميركي إن بايدن سيحضر في السعودية قمة مجلس التعاون الخليجي مع قادة والسعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان، كما سينضم إليهم قادة مصر والعراق والأردن.