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طاقم مكافحة الأوبئة يوصي بتطعيم الأطفال دون الخامسة ضد كورونا

تاريخ النشر: 30/06/2022 - 14:00

طاقم مكافحة الأوبئة يوصي بتطعيم الأطفال دون الخامسة ضد كورونا
طفلة تتلقى تطعيما ضد كورونا في نتانيا (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أوصى طاقم مكافحة الأوبئة في وزارة الصحة الإسرائيلية أمام مدير عام وزارة الصحة، بروفيسور نحمان أش، بتطعيم الأطفال في سن نصف سنة وحتى 5 أعوام باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم، الخميس، أن توصية الخبراء في طاقم مكافحة الأوبئة كانت بالإجماع، وأن الخبراء أكدوا على أن التطعيم آمن بدرجة مرتفعة، وذلك من خلال تقارير مهنية قدموها خلال اجتماع الطاقم، أمس.

وأضاف البيان أن مدير عام وزارة الصحة يعتزم دراسة توصية طاقم مكافحة الأوبئة.

ووفقا لمعطيات نشرتها وزارة الصحة، اليوم، فإنه شُخصت إصابة 11,077 شخصا بكورونا، أمس، إثر إجراء 36,263 فحصا للفيروس وكانت نسبة الفحوصات الموجبة 30.22%. وانخفض معامل تناقل العدوى إلى 1.12.

ويبلغ عدد المصابين بالفيروس حاليا 71,477، يرقد 1037 منهم في المستشفيات. ووصفت حالة 296 مريضا بكورونا بأنها خطير، بينهم 59 في حالة حرجة، و46 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. كما وُصفت حالة 102 بأنها متوسطة، وإصابة 520 مريضا طفيفة.

وارتفعت حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بكورونا إلى 10,958، وهي حصيلة أعلى بـ12 وفاة عن الحصيلة التي نشرتها الوزارة أمس، لكن هذا لا يعني أن ارتفاع هذه الحصيلة جاء بسبب وفاة 12 مريضا خلال يوم أمس فقط.

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#كورونا
#الصحة الإسرائيلية
#أطفال
#طاقم مكافحة الأوبئة

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