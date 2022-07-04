الرئيس الإسرائيلي يتفق مع نظيره البولندي على إعادة العلاقات الدبلوماسية

أتفق الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مع نظيره البولندي أندريه دودا، على إنهاء الأزمة وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى سابق عهدها، على أن يتم تبادل السفراء قريبا، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الإثنين.

وأتى هذا الاتفاق والتفاهمات خلال الاتصال الهاتفي الذي جمعهما، اليوم الإثنين،، حيث طلب هرتسوغ وبالتنسيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزارة الخارجية الإسرائيلية من الرئيس دودا، عودة السفير البولندي إلى تل أبيب، على أن يقدم السفير الإسرائيلي الجديد المعين أوراق اعتماده خلال الأيام القريبة إلى الرئيس البولندي.

وذكر الموقع الإلكتروني للصحيفة أن هرتسوغ ودودا، أعربا عن أملهما بأنه قد تم طي صفحة الخلافات السابقة، وأن يتم مستقبلا حل أي قضايا إشكالية وخلافية عبر الدبلوماسية والحوار والاحترام المتبادل بين البلدين.

وتصاعدت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، في أعقاب انتقادات وجهها مسؤولون إسرائيليون إلى مشروع قانون يتعلق باستعادة أملاك متنازع عليها منذ الحرب العالمية الثانية.

وينص مشروع القانون البولندي على أن جميع الدعاوى بخصوص استعادة أملاك التي لم يتم حسمها خلال الثلاثين عاما الأخيرة سيسري عليها قانون التقادم وستشطب.

ويأتي اتفاق وتفاهمات عودة العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء بين البلدين، وذلك بعد أن أعلنت الخارجية الإسرائيلية في 16 حزيران/يونيو الماضي، إلغاء الرحلات الطلابية إلى بولندا بسبب إصرار الحكومة في وارسو بالتدخل في المضمون الدراسي المقدم لهم.

وقرار حظر سفر الوفود الطلابية إلى بولندا، صدر عن وزير التربية والتعليم الإسرائيلية في الأساس، لكن تداعياته كانت واضحة على الصعيد السياسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاش ياسينا، في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" إنه "بناء على التجربة حتى الآن، لدينا انطباع بأن الشباب الإسرائيلي يعود من هذه الرحلات بمشاعر سلبية تجاه بولندا والبولنديين".

وأضاف المتحدث البولندي "ينظر الشباب الإسرائيليون إلى بولندا فقط من خلال منظور معسكرات الاعتقال ولا يعرفون ما يكفي عن "العلاقات المعقدة بين اليهود والبولنديين على مدى أكثر من ألف عام".

وقبل نحو عام، وافق البرلمان البولندي على قانون آخر اعتبرته الحكومة الإسرائيلية معاديا، ويتضمن فرض قيود على قدرة اليهود على المطالبة بالممتلكات التي كانوا يمتلكونها عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية، وصادرها النازيون وتم تأميمها لاحقا من قبل الاتحاد السوفيتي.