  2. إسرائيليات
  3. أخبار

تطبيع العلاقات السعودية – الإسرائيلية: خطوات صغيرة خلال زيارة بايدن

تاريخ النشر: 08/07/2022 - 09:53

تطبيع العلاقات السعودية – الإسرائيلية: خطوات صغيرة خلال زيارة بايدن
بايدن في البيت الأبيض، أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تسعى السعودية وإسرائيل إلى استغلال زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى المنطقة الأسبوع المقبل، من أجل دفع خطوات تطبيع العلاقات بينهما. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة، عن مسؤول إسرائيلي قوله إنها ستكون "خطوات صغيرة لتقدم تدريجي في العلاقات بين إسرائيل والسعودية" ووصفها بأنها "خطوات طفل".

وحسب المسؤول المطلع على مضمون زيارة بايدن، فإنه لن تحدث خطوة دراماتيكية باتجاه تطبيع العلاقات، وإنما سيتم دفع خطوات مدروسة. وذكر أن بين هذه الخطوات موافقة السعودية على عبور طائرات مدنية إسرائيلية متجهة إلى الشرق الأقصى في أجوائها، وتسيير رحلات جوية مباشرة بين تل أبيب ومكة لنقل حجاج.

وسينتقل بايدن من إسرائيل إلى السعودية مباشرة. ونقلت الصحيفة، أمس، عن مستشار لولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، قوله إنه تجري دراسة إمكانية أن يرافق بايدن مسؤول إسرائيل رفيع إلى الرياض، أو عقد لقاء ثلاثي سعودي – أميركي – إسرائيلي خلال زيارة بايدن للسعودية أو بعدها. واستبعدت مصادر إسرائيلية رفيعة إمكانية أن يرافق بايدن مسؤول إسرائيل إلى الرياض، الأسبوع المقبل.

وحسب الصحيفة، فإن رسالة بايدن خلال زيارته للمنطقة ستكون أن واشنطن عائدة إليها، وأنها تدفع مخططات تعاون بين إسرائيل ودول عربية.

وأضافت الصحيفة أنه يتوقع أن يرافق بايدن المبعوث الأميركي الخاص لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، آموس هوكشتاين، وأنه يسود تفاؤل حذر في إسرائيل حيال تقدم هذه المفاوضات، "خاصة بعد التنديد في لبنان بإرسال حزب الله الطائرات المسيرة" الثلاث باتجاه منصة حقل الغاز "كاريش".

ولا يتوقع حدوث تطورات سياسية متعلقة بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني بسبب تعنت إسرائيل ورفضها العودة إلى مفاوضات مع الفلسطينيين وسعيها إلى تعميق الاحتلال والاستيطان. والخطوات الوحيدة التي تتحدث عنها إسرائيل تتعلق بالمصادقة على شبكة جيل رابع خليوية وزيادة محدودة جدا لتصاريح العمل للفلسطينيين.

ونشرت الصحيفة الجدول الزمني لزيارة بايدن، بعد وصول طاقم من البيت الأبيض إلى إسرائيل، يوم الإثنين الماضي، لترتيب الزيارة. ويصل بايدن إلى إسرائيل بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل. وسيلتقي بايدن مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يوم الجمعة المقبل، وبعدها سيتجه إلى السعودية.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الإمارات، محمد بن زايد، هاتف رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، أمس، لتهنئته بتولي منصب رئيس الحكومة، وأنهما تحدثا حول أهمية توطيد العلاقات بين الجانبين وتوسيع "اتفاقيات أبراهام" لتشمل دولا عربية أخرى.

بودكاست عرب 48

#إسرائيل
#السعودية
#الولايات المتحدة
#جو بايدن
#السلطة الفلسطينية
#لبنان

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

استطلاع: معسكر نتنياهو يحصل على 61 مقعدا في الكنيست
استطلاع: معسكر نتنياهو يحصل على 61 مقعدا في الكنيست

2022-07-08

"تسخين العلاقات": إسرائيل وتركيا توقعان اتفاق طيران
"تسخين العلاقات": إسرائيل وتركيا توقعان اتفاق طيران

2022-07-07

إسرائيل باعت أسلحة بثلاثة مليارات دولار لدول عربية بالسنتين الأخيرتين
إسرائيل باعت أسلحة بثلاثة مليارات دولار لدول عربية بالسنتين الأخيرتين

2022-07-07

الأكثر قراءة

الحبس المؤبد بدل الإعدام لفداء كيوان في الإمارات

الحبس المؤبد بدل الإعدام لفداء كيوان في الإمارات

2022-07-07
بريطانيا: جونسون يستقيل من زعامة حزب المحافظين ويدعو لاختيار بديل

بريطانيا: جونسون يستقيل من زعامة حزب المحافظين ويدعو لاختيار بديل

2022-07-07
باقة الغربية: إصابة امرأة وشرطيين طعنا

باقة الغربية: إصابة امرأة وشرطيين طعنا

2022-07-07
حالة الطقس: موجة حارة حتى السبت

حالة الطقس: موجة حارة حتى السبت

2022-07-07
بوتين يتوعد الغرب: إذا أرادوا إلحاق

بوتين يتوعد الغرب: إذا أرادوا إلحاق "الهزيمة" بروسيا "فليحاولوا"

2022-07-07