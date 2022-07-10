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خلال زيارة بايدن: إسرائيل تنشر "القبة الحديدية" تحسبا لأي طارئ

تاريخ النشر: 10/07/2022 - 15:39

خلال زيارة بايدن: إسرائيل تنشر "القبة الحديدية" تحسبا لأي طارئ
طائرة بايدن ستحط بمطار بن غوريون الأربعاء المقبل (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تواصل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التحضيرات من أجل تأمين وتنظيم زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى البلاد، حيث ستحط طائرته يوم الأربعاء المقبل، في مطار بن غوريون في اللد.

وضمن الاستعدادات لتأمين زيارة بايدن، يجري الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مناورة عسكرية تشمل حركة نشطة لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي.

وتأتي المناورة، في سياق تحضيرات الجيش الذي سيكون في حالة تأهب قصوى، إلى جانب سلاح الجو، حيث سيتم وضع بطاريات القبة الحديدية في حالة تأهب ووضعية الاستعداد عند مختلف المناطق الحدودية وذلك تحسب لأي طارئ خلال زيارة بايدن.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، "إن تدريبات عسكرية ستقام اليوم وتنتهي مساء، يتخللها حركة نشطة للطائرات في إطار الاستعدادات لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن حالة تأهب تشمل تجنيد أكثر من 16 ألف من عناصر الشرطة لتأمين وتنظيم الزيارة، حيث أطلقت الشرطة اسم "الدرع الأزرق 3" على نشاطها وتجهيزاتها.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان عممته على وسائل الإعلام أنّه خلال أيام الزيارة المرتقبة من 13 وحتى 15 من شهر تموز الجاري ستشهد طرقات البلاد تغييرات على حركة السير ونشر أكثر من 16 ألف شرطي، خصوصا في منطقة مطار بن غوريون والقدس ومختلف الشوارع والمحاور الرئيسية في منطقة المركز والقدس.

وذكرت الشرطة في بيان أنه "بالإضافة إلى نشر القوات في الميدان بدءا من ظهر يوم الأربعاء وحتى مساء يوم الجمعة، ستعمل مراكز التحكم ومراكز الشرطة لضمان القيادة والسيطرة الفعالة على مجريات الأمور".

وبحسب بيان الشرطة، فإن أبرز التغييرات التي ستشهدها حركة السير ستكون يوم الأربعاء عند الساعة الواحدة بعد الظهر، حيث من المتوقع إغلاق الطريق رقم 1 من تقاطع "شفيريم" إلى تقاطع "ساخاروف" في كلا الاتجاهين أمام حركة المرور.

كما سيُحظر الوصول إلى الطريق 1 من شارع 6 عند تقاطع "بن شيمن" وتقاطع "نيشيريم" ، وسيتم تحويل حركة المرور إلى الطرق 44 و 444 والطريق 443.

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#إسرائيل
#مطار بن غوروين
#الجيش الإسرائيلي
#جو بايدن
#سلاح الجو
#القبة الحديدية

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