رغم تراجع تناقل العدوى: 5648 إصابة بكورونا والفحوصات الموجبة 41%

شخصت 5648 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، أمس السبت، في مؤشر لاستمرار الارتفاع في الفحوصات الموجبة رغم انخفاض معامل تناقل العدوى، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ووفقا للبيانات التي أوردتها وزارة الصحة، فإن معامل تناقل العدوى تراجع إلى 0.99، فيما ارتفعت مجددا نتائج فحوصات اكتشاف كورونا إلى أكثر من 40%، وذلك في الوقت الذي تواصل الإصابات الخطيرة بالارتفاع.

ومنذ منتصف الليل حتى الثامنة صباحا، سجلت 911 إصابة جديدة بكورونا، وبذلك ارتفع الإجمالي التراكمي للإصابات النشطة إلى 65040 إصابة نشطة، وهو ما يقارب المعدل الأسبوعي للإصابات التي سجلت منذ بداية الموجة السادسة.

ويأتي الانخفاض الذي سجله معامل تناقل العدوى الذي تراجع إلى أقل من 1، لأول مرة منذ بدء الموجة السادسة للجائحة، فيما تواصل الإصابات التي بحاجة إلى تسرير الارتفاع.

ويرقد في مستشفيات البلاد 1276 مصابا بينهم 473 بحالة خطيرة، و67 مصابا في حالة خطيرة جدا، بينما تم ربط 63 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 694 مصابا بالطفيفة.

ولوحظ الارتفاع المتواصل في الحالات والإصابات التي بحاجة إلى تسرير ورعاية صحية، وكذلك الإصابات الخطيرة والحالات التي بحاجة لعناية مركزة، والحالات التي تم ربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وحيال ذلك، وسعت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة من فحوصات كورونا، حيث تم، أمس السبت، أخذ 14851 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 41.09% منها موجبة.

وأظهرت إحصاءات المعدل الأسبوعي لإصابات ووفيات كورونا والحالات الخطيرة، تراجعا طفيفا، حيث سجلت في الأسبوع الماضي 73496 إصابة بكورونا بانخفاض بنسبة 1.1% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 404 إصابات خطيرة بانخفاض بنسبة 5.2%، فيما أعلن عن وفاة 35 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس.

ومع ذروة الموجة السادسة للجائحة، بلغ الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا 4445431 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11068 حالة وفاة، وذلك منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.