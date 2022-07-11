استطلاعان: استمرار أزمة الحكومة الإسرائيلية و"يمينا" دون نسبة الحسم

أظهرت نتائج استطلاعي للرأي العام الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، حول الانتخابات للكنيست الـ25 في حال جرت اليوم، أن تحالف حزبي "كاحول لافان" بقيادة بيني غانتس و"تيكفا حداشا" بقيادة غدعون ساعر، سيحصل على 13 - 14 مقعدا.

لكنّ هذا العدد من المقاعد لتحالف غانتس وساعر، لم يقرّب إحدى الكتلتين المتنافستين إلى إنجاز مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.

ووفقًا لاستطلاع القناة 12 الإسرائيلية واستطلاع هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، ستحصل كتلة نتنياهو على 59 مقعدا، فيما حزب "يمينا" الذي كان يقوده رئيس الحكومة السابق، نفتالي بينيت، وتتزعمه حاليا أييليت شاكيد، لا يتجاوز نسبة الحسم ويحصل على 1.9% من الأصوات.

وبحسب استطلاع "كان"، يحصل حزب "الليكود" على 34 مقعدا، وحزب "يش عتيد" على 23 مقعدا، و10 مقاعد لقائمة "الصهيونية الدينية" بزعامة سموتريتش وبن غفير، و8 مقاعد لحزب "شاس"، و7 مقاعد لـ"يهدوت هتوراه"، و6 مقاعد للقائمة المشتركة، و5 مقاعد لحزب العمل، و5 لـ"يسرائيل بيتينو"، و 4 مقاعد للقائمة العربية الموحّدة، و4 مقاعد لـ"ميرتس".

وبحسب استطلاع القناة 12، يحصل حزب "الليكود" على 34 مقعدا، وحزب "يش عتيد" على 23 مقعدا، و10 مقاعد لقائمة "الصهيونية الدينية"، و8 مقاعد لحزب "شاس"، و7 لـ"يهدوت هتوراه"، و6 مقاعد للقائمة المشتركة، و6 مقاعد لـ"يسرائيل بيتينو"، و5 مقاعد لحزب العمل، و4 مقاعد للقائمة العربية الموحّدة، و4 مقاعد لـ"ميرتس".