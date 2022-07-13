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ارتفاع سعر الخبز بنسبة 20%

تاريخ النشر: 13/07/2022 - 18:03

ارتفاع سعر الخبز بنسبة 20%
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قررت وزارة المالية الإسرائيلية رفع سعر الخبز بنسبة 20%، بحسب ما أفادت التقارير، اليوم الأربعاء، في قرار من المتوقع أن يصدر رسميا يوم غد، الخميس، ويدخل حيّز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن القرار سيصدر عن لجنة الأسعار في وزارة المالية، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الحبوب والقمح بسبب الحرب في أوكرانيا وانحسار الصادرات منذ شباط/ فيراير الماضي.

ومن المقرر أن تشمل زيادة الأسعار الخبز الأسود والأبيض المقطع إلى شرائح أو الكامل. على سبيل المثال، سيرتفع سعر الخبز الأسود المقطع ليصل سعر المنتج على المستهلك من 7.10 إلى 8.5.

وفي هذا السياق، قالت وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيباي، إنه على الرغم من الموجة الغلاء العالميةالتي تؤثر على ارتفاع الأسعار، إلا أنها لم توافق على رفع الدعم والرقابة على أسعار الخبز.

وأكدت الوزارة أنه على الرغم من ذلك إلا أنه "من المتوقع أن ترتفع الأسعار" لتتجاوز هذه النسبة.

وشددت باربيباي على أنه على الرغم من الارتفاع المتوقع في أسعار الخبز، إلا أنها تعتزم "مواصلة العمل على تحسين الآلية التي يتم من خلالها تحديث أسعار المنتجات الخاضعة للرقابة، بحيث تؤخذ بيع الاعتبار العوامل الاجتماعية ورفاهية الجمهور".

ودعت الوزيرة الإسرائيلية "تجار التجزئة إلى الحرص على رفع الأسعار جزئيا لإظهار مدعى حرصهم على مصلحة المستهلكين"، وأضافت أنه "في الوقت نفسه، أصدرت تعليماتي إلى المهنيين في المكتب لمواصلة مراقبة أسعار القمح والدقيق العالمية.

وأوضحت أنه "مع انخفاض أسعار المواد الأولية، سأطالب لجنة الأسعار بتخفيض سعر الخبز الخاضع للرقابة، وفق الآلية التي تصرفت بموجبها في طلب زيادة السعر".

يأتي ذلك ضمن موجة غلاء متصاعدة في إسرائيل تشمل ارتفاع سعل البنزين والكهرباء والماء والبيض.

وتشير التقديرات إلى أن الزيارة التي قد تصل إلى نحو 10% على سعر الكهرباء، بدءا من آب/ أغسطس المقبل، ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار في العديد من القطاعات مع حلول كانون الثاني/ يناير المقبل، خصوصا على سعر الماء.

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#أسعار الخبز
#إسرائيل
#أسعار القمح
#الحنطة
#الدقيق

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