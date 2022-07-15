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استطلاع: 61 مقعدا لمعسكر نتنياهو تمكنه من تشكيل حكومة

تاريخ النشر: 15/07/2022 - 09:00

استطلاع: 61 مقعدا لمعسكر نتنياهو تمكنه من تشكيل حكومة
رئيسا "كاحول لافان" وتيكفا حداشا"، غانتس وساعر، يعلنان التحالف، الأسبوع الحالي (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أظهر استطلاع نُشر اليوم، الجمعة، أن معسكر أحزاب اليمين والحريديين في المعارضة بقيادة زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، سيتمكن من تشكيل حكومة مقبلة، لو جرت انتخابات الكنيست الآن. وهذا الاستطلاع الأسبوعي الثاني على التوالي الذي تنشره صحيفة "معاريف" ويحصل فيه هذا المعسكر على 61 مقعدا في الكنيست.

وحصل معسكر نتنياهو، اليوم، على نتائج مطابقة لتلك التي حصل عليها في الأسبوع الماضي: الليكود 36 مقعدا، الصهيونية الدينية 10 مقاعد، شاس 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" 7 مقاعد.

وحصلت الأحزاب التي تشكل الحكومة الحالية على 53 مقعدا. وازدادت قوة حزب "ييش عتيد" بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، بمقعد واحد قياسا بالأسبوع الماضي وحصل على 24 مقعدا. وحصل حزبا "كاحول لافان"، برئاسة بيني غانتس، و"تيكفا حداشا" برئاسة غدعون ساعر، اللذان أعلنا عن خوضهما الانتخابات في قائمة واحدة على 13 مقعدا. وحصل حزب العمل على 6 مقاعد، كما حصل حزب "يسرائيل بيتينو" على 6 مقاعد، فيما حصلت القائمة الموحدة على 4 مقاعد.

واستقرت قوة القائمة المشتركة عند 6 مقاعد، كما في الأسبوع الماضي. ولم يتجاوز حزبا "يمينا" وميرتس نسبة الحسم الأسبوع الحالي أيضا.

وترددت أنباء، الأسبوع الحالي، عن احتمال انضمام عضوي الكنيست يوعاز هندل وتسفي هاوزر إلى حزب "يمينا". وفي هذه الحالة، أظهر الاستطلاع أن "يمينا" سيتجاوز نسبة الحسم ويحصل على 4 مقاعد، بينما سيتراجع تحالف "كاحول لافان" وتيكفا حداشا" إلى 12 مقعدا، كما سيتراجع "ييش عتيد" إلى 23 مقعدا، والصهيونية الدينية إلى 9 مقاعد، ما يعني أن معسكر نتنياهو لن يحصل على 61 مقعدا وإنما 60 مقعدا، لا تمكنه من تشكيل حكومة مقبلة وفقا للاصطفافات الحزبية الحالية.

بودكاست عرب 48

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#تحالف غانتس وساعر
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