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مستجدات كورونا: ارتفاع بالحالات التي بحاجة لتسرير رغم تراجع العدوى

تاريخ النشر: 17/07/2022 - 10:27

مستجدات كورونا: ارتفاع بالحالات التي بحاجة لتسرير رغم تراجع العدوى
الفحوصات الموجبة ما زالت مرتفعة (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

سجلت 4333 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، أمس السبت، دون أن تسجل وفيات جراء الفيروس خلال نهاية الأسبوع، فيما لوحظ الارتفاع المتواصل في الإصابات الخطيرة والحالات التي بحاجة إلى تسرير ورعاية صحية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ومنذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحا شخصت 578 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي للإصابات النشطة 58724 إصابة نشطة، في مؤشر للانخفاض بالمعدل بالإصابات النشطة الذي بلغ 65 ألف حالة نشطة.

وعلى الرغم من التراجع بالإصابة والانخفاض في معامل تناقل العدوى الذي بلغ 0.89، لوحظ الارتفاع المتواصل بالحالات الخطيرة والإصابات التي بحاجة إلى تسرير ورعاية صحية.

ويرقد في مستسقيات البلاد 1432 مصابا، بينهم 430 في حالة خطيرة، حيث شخصت حالة 88 مصابا بالخطيرة جدا، بينما 74 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت 700 حالة بالطفيفة.

ومع تفشي الفيروس في الموجة السادسة، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث تم، أمس السبت، أخذ 12758 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 36.42% منها موجبة.

ويواصل المعدل الأسبوعي لإصابات ووفيات كورونا بالانخفاض، بينما الحالات الخطيرة واصلت الارتفاع، حيث سجلت في الأسبوع الماضي 60114 إصابة بكورونا بانخفاض بنسبة 18.4% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 435 حالة خطيرة بارتفاع بنسبة 7.4%، فيما سجلت حالة وفاة واحدة فقط تأثرا بكورونا.

وأظهرت إحصاءات وزارة الصحة أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا التي سجلت في البلاد بلغ 4505530 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11101 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.

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#مستجدات كورونا

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