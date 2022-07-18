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لبيد وبار ليف: كلّ عنصر شرطة مخوّل بإطلاق النار ليقتُل

تاريخ النشر: 18/07/2022 - 19:33

لبيد وبار ليف: كلّ عنصر شرطة مخوّل بإطلاق النار ليقتُل
لبيد وبار ليف خلال اجتماعهما 
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

جدّد كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، ووزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، اليوم الإثنين، دعمهما لعناصر الشرطة، مُطلقي النار "من أجل القتل"، بزعم ما وصفوا أنه يأتي ضمن "مكافحة الجريمة والإرهاب".

وأوضح لبيد وبا رليف في ختام لقاء عُقِد بينهما اليوم، أنه "لا تغيير في إجراءات إطلاق النار بالنسبة لعناصر الشرطة"، وذلك بعد يوم واحد من حادث لقي على إثره، عنصر شرطة إسرائيلي مصرعه، دهسا بالقرب من مدينة رعنانا، وذلك خلال مطاردة دوريات الشرطة لمركبة يشتبه بأنها مسروقة من بلدة حولون في مركز البلاد.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية فلسطينيا، يبلغ من العمر 17 عاما، نسبت إليه الضلوع في عملية الدهس والتسبب بمصرع الشرطي، علما بأنه جرى اعتقال الفتى خارج المركبة المسروقة. كما مدّدت محكمة الصلح في بيتح تيكفا، اعتقال الفتى الفلسطيني، بزعم ضلوعه في الحادث.

وقال لبيد لبار ليف خلال اجتماعهما إنه "يقدم الدعم الكامل للشرطة، وقوات الأمن الأخرى، في مكافحتها للجريمة والإرهاب، ويقدِّر بشدة أنشطتها اليومية من أجل سلامة المواطنين الإسرائيليين"، على حدّ قوله.

وأكّد الاثنان في تصريح مشترك مقتضب صدر عنهما، أن كل عنصر شرطة "مخوّل بالرد بإطلاق النار، لكي يقتُل، عندما يشعر أن حياته مهدّدة".

وأشارا كذلك إلى أنهما ناقشا قضية مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، زاعميْن "الاستمرار بمعالجتها، واستثمار كل الموارد المطلوبة"، من أجل ذلك.

كما ناقش الاثنان كذلك، "التحديات" الإضافية التي تواجه وزارة الأمن الداخليّ.

وفي الخامس من الشهر الجاري، قُتل الفتى أحمد ممدوح شعبان (17 عاما)، من بلدة جديدة المكر برصاص الشرطة وأصيب آخر بجروح في مجد الكروم بمنطقة الشاغور.

وقال أقارب للشاب أحمد شعبان إنه كان بإمكان الشرطة أن تطلق النار عليه دون قتله.

ووفقا لادعاء الشرطة فإن "أفراد قوة خاصة من وحدة 'لاهف 433' التي كانت تقوم في نشاط سري بعد تهديدات وسلسلة من حوادث إطلاق النار وقنابل يدوية على منزل أحد سكان مجد الكروم، رصدوا مشتبهَين مسلحين يركبان دراجة نارية بدون لوحات ترخيص قاموا بإلقاء مواد متفجرة على منزل الضحية. انفجرت العبوة الناسفة على الفور، وسمع دوي انفجار قوي، وأثناء نشاط إلقاء القبض أطلق أفراد الشرطة النار، مما أدى إلى انزلاق الدراجة النارية، وأصيب أحد المشتبه بهم بجروح صعبة وأقرت وفاته في المكان، والمشتبه الآخر أصيب بجروح طفيفة".

بودكاست عرب 48

#لبيد
#إطلاق النار
#الحكومة الإسرائيلية

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