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ميخائيلي تُنتخَب مجدّدا رئيسة لحزب العمل

تاريخ النشر: 18/07/2022 - 23:23

ميخائيلي تُنتخَب مجدّدا رئيسة لحزب العمل
ميراف ميخائيلي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

انتُخبت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ورئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، رئيسة للحزب، الإثنين، مرّة أخرى، لتكون بذلك الوحيدة التي تُنتَخَب لرئاسة الحزب لولاية ثانية، منذ الثمانينيات.

وتحصّلت ميخائيلي على تأييد 82% من الناخبين، فيما تحصّل منافسها، السكرتير العامّ للحزب، عيران حرموني على 16% فقط من الأصوات.

وشارك في التصويت أكثر من 15 ألف عضو في الحزب، واُجري التصويت بشكل رقميّ أتاح التصويت عبر الهاتف المحمول أو الحواسيب.

كما أجريت الانتخابات في أربعة مراكز اقتراع، في القدس، وتل أبيب، وبئر السبع، وحيفا.

وقد أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نشرت نتائجه الأحد، أن خوض حزب "الصهيونية الدينية" للانتخابات برئاسة الكاهاني إيتمار بن غفير، قد يرفع تمثيل الحزب في الكنيست إلى 13؛ في حين يفشل سواء المعسكر الذي يقوده الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، أو المعسكر المنافس في الحصول على أغلبية تمكن من تشكيل حكومة.

وبيّن الاستطلاع أن خوض حزب "ميرتس" الانتخايات برئاسة زهافا غلؤون، قد يمكنه من عبور نسبة الحسم والحصول على 5 مقاعد برلمانية، وذلك على حساب حزب "العمل" الذي ينخفض تمثيله إلى 6 أعضاء كنيست؛ في حين يحصل "العمل" على 7 مقاعد و"ميرتس" على 4 إذا ما ترأس يائير غولان قائمة "ميرتس" لو جرت انتخابات الكنيست اليوم.

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#ميراف ميخائيلي
#حزب العمل
#إسرائيل

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