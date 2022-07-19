الصحة الإسرائيلية: 27 وفاة و8492 إصابة جديدة بكورونا

توفي 27 شخصا تأثرا بفيروس كورونا وشخصت 8492 إصابة جديدة بالفيروس، أمس الإثنين، في وقت تواصل الحالات التي بحاجة إلى تسرير والإصابات الخطيرة بالارتفاع، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

ومنذ منتصف الليل حتى العاشرة صباحا شخصت 1070 إصابة جديدة بالفيروس في إسرائيل، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة 63207 إصابة نشطة، علما أن المعدل اليومي للإصابات النشطة بلغ في الأسبوع الماضي أكثر من 65 ألف حالة نشطة، فيما بلغ معامل تناقل العدوى 0.85.

وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف على معامل تناقل العدوى، يتواصل الارتفاع في الإصابات التي بحاجة إلى رعاية صحية وتسرير، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 1314 مصابا، إذ تضاعفت 5 مرات خلال الموجة السادسة حصيلة الإصابات والحالات التي بحاجة لتسرير.

ويرقد في أقسام العناية المركزية 419 مصابا بحالة خطيرة، و98 مصابا في حالة خطيرة جدا، فيما تم ربط 88 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما وصفت حالة 744 مصابا بالطفيفة.

ومع ازدياد الحالات النشطة، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية، أخذ 35596 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 25.48% منها موجبة، ما يشير إلى أن الفحوصات الموجبة ما زالت مرتفعة.

إلى ذلك، واصل المعدل الأسبوعي لإصابات ووفيات كورونا بالانخفاض، بينما الحالات الخطيرة سجلت انخفاضا طفيفا لأول مرة منذ بداية الموجة السادسة.

وشخصت في الأسبوع الماضي 54466 إصابة بكورونا بانخفاض بنسبة 21.8% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 402 حالة خطيرة بتراجع بنسبة 4.3%، فيما أعلن عن وفاة 53 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس.

وتظهر الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا التي سجلت في البلاد بلغ 4522632 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11208 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.