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تقرير: ارتفاع الصادرات الإسرائيلية بـ25% العام الحالي

تاريخ النشر: 21/07/2022 - 13:53

تقرير: ارتفاع الصادرات الإسرائيلية بـ25% العام الحالي
سفينة شحن في ميناء حيفا (توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

توقع تقرير صادر عن مديرية التجارة الخارجية، جرى تقديمه إلى وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أورنا بربيباي، أن تسجل الصادرات رقما قياسيا، العام الحالي، يصل إلى 165 مليار دولار، بزيادة 25% عن حجمها في العام الماضي، حيث بلغ 143 مليار دولار.

وجاء في بيان صادر عن مديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، أنه عُقد الأسبوع الحالي مؤتمر الملحقين الاقتصاديين لمديريّة التجارة الخارجية، الذي حضره العشرات من مندوبي 55 ممثليّة عن وزارة الاقتصاد والصناعة في العالم. والتقوا بمندوبي الشركات والمصدرين ودرسوا سبل تعزيز التصدير. وفي إطار أسبوع المؤتمر، قدّم لوزيرة الاقتصاد والصناعة "تقرير تطورات التصدير 2021".

وعُقد خلال المؤتمر لقاء بين بربيباي والملحقين الاقتصاديّين لوزارة الاقتصاد والصناعة حول العالم، حوار قدمت الوزيرة خلاله رؤيتها لعام 2022-2023. وفي ختام الاجتماع أقيم حفل توزيع رسائل تعيين للملحقين والملحقات الاقتصاديين الـ18، الذين من المقرّر أن يبدؤوا مهامهم الرسمية خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب التقرير، بلغت الصادرات الإسرائيلية من السلع والخدمات نحو 143 مليار دولار في عام 2021، وهو رقم قياسي غير مسبوق. وتشير مديريّة التجارة الخارجية إلى أن هذه زيادة غير مسبوقة بنحو 25٪ مقارنة بصادرات عام 2020. وبلغ الرقم القياسي السابق، عام 2019، وقبل جائحة كورونا 117.5 مليار دولار فقط.

رقم قياسي آخر تمّ تحطيمه في عام 2021 هو وشكل حجم صادرات الخدمات عام 2021، لأول مرة، أكثر من نصف إجمالي الصادرات الإسرائيلية، حيث بلغ 52٪ مقابل 48٪ للسلع. كما سجّلت زيادة في قطاع السلع، والتي نمت بنسبة 17٪ مقارنة بعام 2020. في المقابل، نمت الخدمات بمعدل مضاعف 34٪.

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#إسرائيل
#صادرات
#تصدير خدمات

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