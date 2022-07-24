الصحة الإسرائيلية: نحو 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا و388 بحالة خطيرة

شخصت 2861 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل، أمس السبت، فيما واصلت الحالات التي بحاجة إلى تسرير والإصابات الخطيرة بالانخفاض، بينما عاودت الفحوصات الموجبة الارتفاع بشكل طفيف، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ومنذ منتصف الليل حتى التاسعة والنصف صباحا شخصت 502 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك ارتفع الإجمالي التراكمي للحالات النشطة ليبلغ 68188 إصابة نشطة، فيما واصل معامل تناقل العدوى بالانخفاض ليبلغ 0.8.

ورغم انخفاض العدوى، بيد أن الفحوصات الموجبة عاودت الارتفاع بشكل طفيف، فيما واصلت والحالات الخطيرة والإصابات التي بحاجة إلى تسرير بالانخفاض.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 1196 مصابا، بينهم 388 مصابا بحالة خطيرة، و104 بحالة خطيرة جدا، بينما 95 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 675 مصابا بالطفيفة.

وتواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث تم، أمس السبت، أخذ 10002 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 30.74% منها موجبة.

إلى ذلك، واصل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا والحالات الخطيرة بالانخفاض، للأسبوع الثالث على التوالي، بينما سجل الأسبوع الأخير معدلات قياسية بوفيات كورونا.

وشخصت في الأسبوع الماضي 43462 إصابة بكورونا بانخفاض بنسبة 27.8% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 213 حالة خطيرة بتراجع بنسبة 128.8%، فيما أعلن عن وفاة 45 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس.

يشار إلى أن إحصاءات وزارة الصحة تظهر أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا التي سجلت في إسرائيل بلغ 4549119 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11278 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.