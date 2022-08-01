مستجدات كورونا: ارتفاع بالوفيات والفحوصات الموجبة والإصابات بانخفاض

توفي 21 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في إسرائيل، فيما شخصت خلال الـ24 ساعة الماضية 3669 إصابة جديدة في مؤشر للانخفاض المتواصل بالإصابة والعدوى والفحوصات الموجبة مع مواصلة انحسار الموجة السادسة للجائحة، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

وسجلت 582 إصابة جديدة بكورونا منذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحا، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة 41131 حالة نشطة، في مؤشر لاستمرار الانخفاض في الإصابات النشطة.

ومع الانخفاض بالإصابات النشطة، واصل معامل تناقل العدوى بالانخفاض ليبلغ 0.78، كما واصلت الحالات التي بحاجة إلى تسرير الانخفاض، بينما الحالات الخطيرة، وتلك الحالات التي بحاجة لربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي ما زالت مرتفعة رغم انخفاضها قليلا.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 1043 مصابا، بينهم 312 مصابا بحالة خطيرة يرقدون أقسام العلاج المكثف، و83 مصابا بحالة خطيرة جدا، بينما 86 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 536 مصابا بالطفيفة.

وعاودت الفحوصات الموجبة الانخفاض إلى أقل من 20% بعد أن كانت خلال الأيام الأخيرة أكثر من 30%، حيث أظهرت نتائج فحوصات كورونا التي أجرتها وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى أن نتائج الفحوصات الموجبة بلغت 19.72%7، وذلك بعد أن تم خلال الـ24 ساعة الماضية، فحص 20217 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا.

وفي ظل تراجع العدوى والفحوصات الموجبة، واصل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا والحالات الخطيرة بالانخفاض، كما لوحظ الانخفاض بالمعدل الأسبوعي بوفيات كورونا بعد أن سجل معدلات قياسية خلال الشهر الماضي.

وشخصت في الأسبوع الماضي 28728 إصابة بكورونا بانخفاض بنسبة 30.2% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 264 حالة خطيرة بتراجع بنسبة 13.7%، فيما أعلن عن وفاة 32 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس بانخفاض بنسبة 66.3%.

يشار إلى أن إحصاءات وزارة الصحة أظهرت أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا الذي سجل في إسرائيل بلغ 4583715 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11377 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.