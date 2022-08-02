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الشرطة ستحقق مع النائب كاسيف بادعاء مهاجمة شرطي

تاريخ النشر: 02/08/2022 - 14:43

الشرطة ستحقق مع النائب كاسيف بادعاء مهاجمة شرطي
أفراد شرطة يعتدون على النائب كاسيف في القدس المحتلة، نيسان/أبريل 2021 (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قررت المستشار القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهارافا – ميارا، اليوم الثلاثاء، المصادقة على استدعاء النائب عوفر كاسيف، من القائمة المشتركة، للتحقيق لدى الشرطة بادعاء اعتدائه على شرطي خلال مظاهرة ضد الاحتلال في جنوب جبل الخليل، في أيار/مايو الماضي.

وكان كاسيف يشارك حينها في مظاهرة ضد طرد الاحتلال لعائلات فلسطينية من منطقة مسافر يطا عندما أوقفته الشرطة. وانفلت أعضاء كنيست من اليمين بالتحريض ضد كاسيف، وفي أعقاب ذلك طلبت الشرطة مصادقة المستشارة القضائية للحكومة على التحقيق معه بشبهة "مهاجمة شرطي".

وأكد كاسيف حينها أن الشرطي هدده بإطلاق النار عليه. ويظهر الشرطي، في مقطع فيديو، يصرخ على كاسيف قبل أن يخرج الأخير من سيارته.

وقال كاسيف إنه "لم أهاجم الشرطي، وهذا كذب سافر. الشرطي مدّ يده نحو وجهي وأزحتها".

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، قد زعم أن كاسيف "تجاوز كافة الحدود وتصرف بطريقة مشينة"، وادعى أن كاسيف استغل حصانته البرلمانية "كي يكسب رصيدا سياسيا".

بودكاست عرب 48

#النائب عوفر كاسيف
#المستشارة القضائية للحكومة
#الشرطة الإسرائيلية
#تحقيق

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