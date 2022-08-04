استطلاع: نتنياهو ينجح بتشكيل حكومة من 62 عضوا

ينجح رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة مركبة من 62 عضوا في حال جرت انتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ25 اليوم، وجاء ذلك وفقًا لاستطلاع رأي نُشر مساء الخميس، في القناة 13 الإسرائيلية.

ويحصل معسكر اليمين المُشكّل من حزب الليكود والصهيونية الدينية والأحزاب الحريدية، بقيادة نتنياهو على 62 عضوا وذلك للمرة الأولى منذ وقت طويل.

ووفقًا للاستطلاع، يحصل حزب الليكود على 35 مقعدًا، و"الصهيونية الدينية" على 12 مقعدا، وحزب "شاس" على 8 مقاعد و"يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد.

أما في المعسكر المقابل لنتنياهو فيحصل حزب "ييش عتيد" برئاسة رئيس الحكومة الحالي، يائير لابيد، على 21 مقعدا، ويحصل ائتلاف حزبي "كاحول لافان" و"تيكفا حداشا" على 12 مقعدًا.

وحصل حزب "العمل" على 6 مقاعد، والقائمة المشتركة على 6 مقاعد، وحزب "يسرائيل بيتينو" على 5 مقاعد، و"ميرتس" والقائمة الموحدة يحصل كل منهما على 4 مقاعد.

وفي استطلاع القناة 13 الإسرائيلية لا يعبُر حزب "الروح الصهيونية" برئاسة آييلت شاكيد نسبة الحسم.