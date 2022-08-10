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حزب العمل ينتخب قائمة مرشحيه ويستبعد الوزيرين بار ليف وشاي

تاريخ النشر: 10/08/2022 - 09:31

حزب العمل ينتخب قائمة مرشحيه ويستبعد الوزيرين بار ليف وشاي
ميخائيلي عشية الانتخابات الماضية ( Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

استبعد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، ووزير "الشتات"، نحمان شاي، عن الأماكن المضمونة لعضوية الكنيست في الانتخابات المقبلة.

وأظهرت نتائج الانتخابات الداخلية التي جرت في حزب العمل، أمس الثلاثاء، أن بار ليف حل في المكان التاسع في قائمة مرشحين الحزب وشاي في المكان 17. وتتوقع الاستطلاعات حصول حزب العمل على 5 – 6 مقاعد في الانتخابات.

وحصلت عضو الكنيست نعاما لازيمي على أكبر عدد من الأصوات وستحل في المكان الثاني في قائمة المرشحين، بعد رئيسة الحزب، ميراف ميخائيلي. وانتخب عضو الكنيست غلعاد كاريف في المكان الثالث، تليه عضو الكنيست أفرات رايتن، وحل عضو الكنيست رام شيفاع في المكان الخامس، وعضو الكنيست إميلي موءاطي في المكان السادس.

وجرت الانتخابات الداخلية للعمل عبر الإنترنت في معظم الحالات، وسُمح لقرابة 40 ألفا من أعضاء الحزب بالتصويت لخمسة حتى سبعة مرشحين للقائمة. وشارك في التصويت 57% من أعضاء الحزب.

يشار إلى أن حزب العمل حصل على سبعة مقاعد في انتخابات الكنيست السابقة، ويتولى ثلاثة بينهم مناصب وزارية، وهم ميخائيلي وبار ليف وشاي.

ويأتي استبعاد بار ليف وشاي من قائمة المرشحين المضمونين لعضوية الكنيست بعد الانتخابات المقبلة، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في أعقاب انتقادات وُجهت إلى أدائهما. وكانت ميخائيلي قد فازت برئاسة الحزب بأغلبية 82.48% من أصوات أعضاء الحزب.

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#انتخابات الكنيست
#حزب العمل
#عومير بار ليف
#نحمان شاي

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