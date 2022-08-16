الاقتصاد الإسرائيلي يسجل نموا بنسبة 6.8% في الربع الثاني

سجل الاقتصاد الإسرائيلي نموا بنسبة 6.8% في الربع الثاني من العام الجاري، وفق ما أفادت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء. وكانت دائرة الإحصاء قد ذكرت، أمس، أن التضخم المالي في إسرائيل ارتفع إلى 5.2%، في تموز/يوليو الماضي.

وكان النمو الاقتصادي قد سجل الربع الأول من العام الجاري تراجعا بنسبة 2.7%. وتعني هذه المعطيات أنه يتوقع أن يرفع بنك إسرائيل نسبة الفائدة، الأسبوع المقبل على ما يبدو، بـ0.75%، من أجل لجم التضخم، خاصة وأن مخاطر الركود الاقتصادي ضئيلة حاليا.

وفسرت دائرة الإحصاء المركزية ارتفاع النمو بالعودة إلى مجرى حياة اعتيادي في الربع الثاني، وذلك بعد انتشار موجة كورونا السادسة في الربع الأول وتسببت بدخول مئات آلاف العاملين إلى حجر، وأثّرت على ارتفاع الناتج القومي الخام.

في المقابل، تأثر النمو في الربع الثاني بإعادة فتح فروع الضيافة والمطاعم وخدمات النقل الجوي والسياحة الوافدة بشكل كبير، ما أدى إلى ارتفاع الناتج بنسبة 4.5%. والفرق بين النمو والناتج نابع من موجة هجرة كبيرة نسبيا إلى إسرائيل، من روسيا وأوكرانيا في أعقاب الحرب بينهما، وبذلك ارتفع عدد السكان في إسرائيل أكثر من النسبة المألوفة.

وأشارت دائرة الإحصاء إلى ارتفاع كبير في الاستهلاك الشخصي بنسبة سنوية بلغت 10.4%. وارتفع الاستهلاك الشخصي في الربع الثاني بـ8%، قياسا بالربع الأول، وتمثل ذلك بتزايد المشتريات والسفر إلى خارج البلاد في الربع الثاني.

وانخفض الإنفاق الشخصي في الربع الثاني على منتجات، مثل الأدوات الكهربائية المنزلية ومنتجات الترفيه، بنسبة سنوية بلغت 0.9%، فيما ارتفع الإنفاق الشخصي على الملابس والأحذية بـ3.9%. كذلك ارتفع الإنفاق على شراء سيارات وثلاجات وغسالات وما إلى ذلك، بنسبة سنوية بلغت 18.7%.

وبحسب دائرة الإحصاء، فإن الإنفاق على الاستهلاك العام في الربع الثاني ارتفع بنسبة سنوية بلغت 5%، والإنفاق على الاستهلاك المدني ارتفع بنسبة سنوية بلغت 6.8%، بينما الإنفاق على الاستهلاك العسكري انخفض بنسبة سنوية بلغت 20.1%، وبنسبة 5.5% في الربع الثاني.

وارتفع استيراد البضائع والخدمات في الربع الثاني بنسبة سنوية بلغت 3.5% وبنسبة 7.5% خلال الربع الثاني. وأشارت معطيات دائرة الإحصاء إلى انخفاض نسبة استيراد البضائع المدنية بـ1.3% في الربع الثاني.

كذلك ارتفعت الاستثمارات بالعقارات. وارتفع الاستثمار في شراء البيوت وفروع البناء بنسبة سنوية بلغت 7.7% في الربع الثاني.