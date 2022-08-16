الصحة الإسرائيلية: نحو 2000 إصابة جديدة بكورونا ومعامل تناقل العدوى بارتفاع

توفي شخصان تأثرا بإصابتهما بفيروس كورونا في إسرائيل، فيما سجلت 1818 إصابة جديدة بالفيروس، في وقت لوحظ الارتفاع المتدرج بمعامل تناقل العدوى الذي بلغ 0.75، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وتأتي هذه المستجدات بشأن العدوى والإصابة، وذلك بعد الانحسار المتواصل للموجة السادسة خلال الأسابيع الأخيرة، علما ان الإجمالي التراكمي للحالات النشطة بلغ 19158 حالة نشطة، وذلك بعد تشخيص 198 إصابة جديدة منذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحا.

وشهدت الأيام الأخيرة تراجعا في المعدل اليومي للإصابات وسجل، السبت، أقل من ألف إصابة لأول مرة منذ بدء الموجة السادسة، بيد أنه ومنذ يوم الإثنين، لوحظ الارتفاع المتدرج في الإصابة والعدوى، في وقت لوحظ التراجع في الإصابات التي بحاجة إلى تسرير.

وتظهر إحصاءات وزارة الصحة التراجع المستمر في الإصابات التي بحاجة إلى تسرير والإصابات الخطيرة وتلك الحالات الخطيرة جدا، وأيضا التراجع في الحالات التي بحاجة إلى ربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 637 مصابا، بينهم 214 مصابا بحالة خطيرة يرقدون في أقسام العلاج المكثف، و74 بحالة خطيرة جدا، بينما 70 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت 252 حالة بالطفيفة.

ومع الارتفاع بمعامل تناقل العدوى، تواصل وزارة الصحة إجراء فحوصات كورونا، حيث بلغت نتائج الفحوصات الموجبة 11.04% وذلك بعد أن تم، أمس الإثنين، فحص 17821 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، في مؤشر لاستمرار الانخفاض بنتائج الفحوصات الموجبة.

إلى ذلك، واصل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا والحالات الخطيرة بالانخفاض، كما لوحظ الانخفاض بالمعدل الأسبوعي في وفيات كورونا.

وشخصت في الأسبوع الماضي 11648 إصابة بكورونا بانخفاض بنسبة 35.1% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 162 حالة خطيرة بتراجع بنسبة 19.8%، فيما أعلن عن وفاة 19 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس بانخفاض بنسبة 53.7%.

يذكر أن إحصاءات وزارة الصحة أظهرت أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا الذي سجل في إسرائيل بلغ 4617342 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11503 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.