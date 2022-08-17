ذكر تقرير إسرائيلي أن حركة المقاومة الإسلامية ("حماس") أقامت "حزاما صاروخيا" تحت الأرض في المنطقة القريبة من السياج الأمني الفاصل على طول القطاع المحاصر، قد يمكنها من استهداف مواقع إسرائيلية بمئات الصواريخ يوميا خلال مواجهة مقبلة مع الاحتلال.

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، مساء اليوم، الأربعاء. وقالت القناة الرسمية الإسرائيلية إن الحزام الأمني الذي أقامته حركة حماس يقع في المنطقة المفتوحة الواقعة قرب السياج الأمني، ويشمل منصات لإطلاق الصواريخ تم إخفاؤها على عمق نصف متر تحت الأرض.

ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، فإن ترسانة حركة حماس الصاروخية تضم نحو 10 آلاف صاروخ، وسيضم "الحزام الصاروخي" - الذي تعمل الحركة على إقامته على امتداد قطاع غزة، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب - نصف القدرة الصاروخية للحركة (5 آلاف صاروخ).

ولفت التقرير إلى أن "الحزام الصاروخي" أقيم في منقطة مفتوحة بعيدا عن المناطق السكنية مموهة تحت المحاصيل الزراعية والحقول، حيث يسهل العمل فيها في معزل عن المدنيين، مشيرا إلى أن المنصات الصاروخية ستكون متصلة بالمنظومة الصاروخية للحركة التي يتم تفعيلها عن بعد.

وقالت القناة الرسمية الإسرائيلية إن حركة حماس تسعى لتطوير قدرتها الصاروخية وإنتاج مزيد من الصواريخ إلى حد يمكنها من بلوغ القدرة على إطلاق مئات الصواريخ على إسرائيل كل يوم ولمدة شهر كامل.

وبحسب التقرير فإن الحركة لم "تنجز هذا الهدف بعد، الأمر الذي يمنعها من المسارعة إلى الدخول في مواجهة مع إسرائيل في ظل شعورها بعدم الاستعداد" الكامل بعد لمثل هذه المواجهة.

وخلال معركة "سيف القدس" في أيار/ مايو 2021، أطلقت حركة حماس نحو 4 آلاف صاروخ باتجاه أهداف إسرائيلية خلال 11 يوما، علما بأنه خلال الحرب الإسرائيلية على غزة 2014 أطلقت فصائل المقاومة مجتمعة نحو 4 آلاف و600 صاروخ وقذيفة هاون على أهداف إسرائيلية طيلة فترة العدوان الذي استمر 51 يوما.

وفيما بلغت ذروة الإطلاقات من قطاع غزة خلال المواجهة في أيار/ مايو 2021 نحو 480 صاروخا خلال اليوم الثاني للعدوان الإسرائيلي، بلغت ذروة الإطلاقات خلال الحرب على غزة 2014 نحو 195 عملية إطلاق، وذلك في اليوم الثالث من العدوان.