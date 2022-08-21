عملية إطلاق نار صوب حافلة للمستوطنين قرب رام الله

تعرضت حافلة إسرائيلية تقل عشرات من المستوطنين عند منتصف الليل، إلى عملية إطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين قرب رام الله دون أن يبلغ عن إصابات بشرية.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن عملية إطلاق النار وقعت قرب بلدة سلواد، حيث تضررت الحافلة بشكل طفيف، بعد أن أصابت رصاصات هيكل وزجاج الحافلة.

وأوضحت أن 8 رصاصات على الأقل أصابت حافلة مصفحة تابعة لشركة "إيغد" كانت مليئة بالمستوطنين.

وعقب عملية إطلاق النار، استنفر جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته إلى المنطقة وأغلق المكان، ونصب الحواجز العسكرية وشرع بأعمال تفتيش عن المنفذين، دون أن يتم الإعلان عن تنفيذ اعتقالات.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم الأحد، بلدة سلواد.

وأفاد شهود عيان بأن عددا كبيرا من الجيبات العسكرية الإسرائيلية وحاملات الجوند، اقتحمت بلدة سلواد، قبل أن تغلق مداخلها وتمنع المركبات من الدخول أو الخروج منها، عقب عملية إطلاق نار استهدف حافلة للمستوطنين.

وذكر الشهود أن قوات الاحتلال تقوم بعمليات تمشيط في المناطق الجبلية بين البلدة و واد عيون الحرامية شمالي شرقي رام الله، بحثا عن منفذ هجوم إطلاق النار.

وفي وقت سابق من مساء السبت، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات الاحتلال أحبطت عملية إطلاق نار على حاجز "إلياهو" جنوب قلقيلية.

وبحسب "إذاعة الجيش الإسرائيلي"، فإنه جرى اعتقال 3 فلسطينيات على حاجز "إلياهو" جنوب قلقيلية وبحوزتهن سلاح "كارلو" ووصية وخارطة.

ويتشكل حاجز "إلياهو" رقم 109 من عدة مسالك عنصرية؛ الأول مخصص للمزارعين والعمال، والثاني لمركبات المستوطنين، والثالث لمركبات الفلسطينيين من الداخل المتوجهين لمدن الضفة الغربية المحتلة.