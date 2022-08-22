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انطلاق أول رحلة لفلسطينيين من الضفة عبر مطار "رامون"

تاريخ النشر: 22/08/2022 - 10:44

انطلاق أول رحلة لفلسطينيين من الضفة عبر مطار "رامون"
السماح للفلسطينيين السفر عبر "رامون" (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

انطلقت صباح اليوم الإثنين، أول رحلة سفر جوي لفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة من مطار "رامون" في النقب إلى قبرص، بحسب ما أعلنت سلطة الموانئ والمطارات الإسرائيلية.

وشاركت مجموعة سياحية من الضفة مكونة من الأطباء والصيادلة وعائلاتهم في تدشين الرحلة الأولى من مطار "رامون"، وصولًا إلى مطار "لارنكا" في قبرص، حيث من المفروض أن يقضوا عدة أيام ومن المتوقع العودة إلى الضفة يوم الجمعة المقبل.

ووفقا لشركة الطيران الإسرائيلية "أركيع"، فإن الرحلة معدة للسياحة، وهي في إطار تجربة كجزء من مشروع واسع النطاق، علما أنه يشارك في الرحلة السياحية فلسطينيون وإسرائيليون.

وبحسب وصف، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غسان عليان، فإن "سفر الفلسطينيين من الضفة عبر مطار إسرائيلي أمر تاريخي وغير مسبوق، وكان حلما وأصبح حقيقة"، على حد تعبير.

إلى ذلك، تم تأجيل فتح خط الطيران السياحي للفلسطينيين من الضفة عبر مطار "رامون" إلى تركيا إلى موعد آخر، وذلك بسبب تأخر التجهيزات، حيث يجري الاستعداد لتسيير رحلتين أسبوعيا من مطار "رامون" إلى إسطنبول وأنطاكيا.

وستقوم شركة الطيران "بيغاسوس" وشركة "أطلس" التركية بتشغيل الرحلات على متن طائرة "إيرباص A321" التي يمكن أن تحمل على متنها 220 راكبا، على أن تنطلق الرحلات مرتين في الأسبوع.

إلى جانب ذلك، أعلنت سلطة المطارات أنه سيتم تدشين رحلات جوية للإسرائيليين إلى وجهات مختلفة في أوروبا لأول مرة من مطار "رامون"، حيث من المتوقع أن تبدا الرحلات إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن إسرائيل دشنت مطار "رامون" بالعام 2019، لكن الإسرائيليين لا يرغبون بالسفر عبره لبعده عن مركز البلاد، إذ يبعد نحو 340 كيلو مترا عن منطقة مركز البلاد وتل أبيب.

وتبلغ مساحة المطار، الذي بلغت تكلفة بنائه 500 مليون دولار، نحو 14 ألف دونم، وهو الثاني من حيث المساحة في إسرائيل بعد مطار بن غوريون في اللد.

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