  2. إسرائيليات
  3. أخبار

استطلاع: نتنياهو لا يستفيد من تحالف الصهيونية الدينية وبن غفير

تاريخ النشر: 29/08/2022 - 09:32

استطلاع: نتنياهو لا يستفيد من تحالف الصهيونية الدينية وبن غفير
لبيد وغانتس: تحالفهما يخدم نتنياهو (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

دل استطلاع نشرته إذاعة 103FM اليوم، الإثنين، أن إعادة توحيد حزبي اليمين المتطرف، الصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت"، لا يمنح معسكر أحزاب المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو أغلبية في الكنيست تسمح له بتشكيل حكومة، لو جرت الانتخابات الآن.

وبحسب الاستطلاع، سيحصل معسكر نتنياهو على 59 مقعدا، موزعة كالتالي: الليكود 32 مقعدا، الصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت" 12 مقعدا، شاس 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" 7 مقاعد.

ويحصل معسكر الأحزاب التي تشكل الحكومة الحالية على 55 مقعدا: "ييش عتيد" 23 مقعدا، "المعسكر الوطني" 13 مقعدا، العمل 5 مقاعد، "يسرائيل بيتينو" 5 مقاعد، ميرتس 5 مقاعد، والقائمة الموحدة 4 مقاعد.

وتحصل القائمة المشتركة على 6 مقاعد. ولن تتجاوز قائمة "الروح الصهيونية" برئاسة وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، نسبة الحسم في هذا الاستطلاع أيضا.

وأظهر الاستطلاع أن توحيد أحزاب التي تتألف منها الحكومة الحالية لا يغير صورة الوضع. ففي حال توحيد حزبي العمل وميرتس في قائمة واحدة، فإن تحالفا كهذا سيحصل على 9 مقاعد، بدلا من 10 مقاعد بحال خوضهما الانتخابات بقائمتين منفصلتين. وفي حال توحيد هذين الحزبين، فإنهما يخسران مقعدا لصالح "ييش عتيد".

وكان عضو الكنيست السابق عن حزب "يسرائيل بيتينو"، إيلي أفيدار، ادعى أن خوضه الانتخابات المقبلة بتحالف مع القائمة الموحدة سيمنح تحالفا كهذا مقعدين إضافيين، أي 6 مقاعد، لكن الاستطلاع أظهر أن تحالفا كهذا لن يغير النتيجة وأن القائمة الموحدة ستبقى عند 4 مقاعد.

وتطرق الاستطلاع إلى سيناريو يخوض فيه "ييش عتيد" و"المعسكر الوطني" الانتخابات بقائمة واحدة، وتبين أن هذه القائمة ستكون الأكبر في الكنيست، بحصولها على 33 مقعدا، لكن هذه النتيجة تعني أنهما سيفقدان 3 مقاعد فيما لو خاضا الانتخابات منفصلين.

إلا أنه في حال تحالف "ييش عتيد" و"المعسكر الوطني"، فإن ناخبين لهما سينتقلون للتصويت إلى قائمة "الروح الصهيونية"، التي ستتجاوز نسبة الحسم وتحصل على 4 مقاعد، ستحقق لنتنياهو أغلبية 63 مقعدا في الكنيست وتشكيل الحكومة القادمة، إذ أعلنت شاكيد عن دعمها لنتنياهو.

وأعلن بن غفير الفاشي، مؤخرا، أنه سيطرح "قانون الطرد" بعد الانتخابات، بحيث يسمح بطرد من ينشط ضد الدولة وضد الجنود الإسرائيليين من البلاد. وبين من الاستطلاع أن 66% يؤيدون هذا القانون. ويؤيده أكثر من 80% من ناخبي معسكر نتنياهو و47% من ناخبي المعسكر الآخر بقيادة يائير لبيد.

بودكاست عرب 48

#انتخابات الكنيست
#استطلاع
#تحالفات

حوارات

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تفاؤل حذر بافتتاح السنة الدراسية: "يوجد تقدم ونوايا حسنة بالمفاوضات"
تفاؤل حذر بافتتاح السنة الدراسية: "يوجد تقدم ونوايا حسنة بالمفاوضات"

2022-08-29

تقرير: تفاهمات قد تقود إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
تقرير: تفاهمات قد تقود إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

2022-08-28

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على متظاهرين جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على متظاهرين جنوبي لبنان

2022-08-28

الأكثر قراءة

الرملة: مقتل محمد الخرطي في جريمة إطلاق نار

الرملة: مقتل محمد الخرطي في جريمة إطلاق نار

2022-08-28
3 ضحايا خلال يومين: قتيل في باقة الغربية

3 ضحايا خلال يومين: قتيل في باقة الغربية

2022-08-28
وثائق: إسرائيل زودت إيطاليا بطائرتي مهمات خاصة

وثائق: إسرائيل زودت إيطاليا بطائرتي مهمات خاصة

2022-08-28
د. نصار: العمل لمدة 26 ساعة متواصلة إجرام بحق الطبيب والمرضى

د. نصار: العمل لمدة 26 ساعة متواصلة إجرام بحق الطبيب والمرضى

2022-08-28
لأول مرة منذ احتلال القدس: مستوطنون يقتحمون الأقصى عبر باب الأسباط

لأول مرة منذ احتلال القدس: مستوطنون يقتحمون الأقصى عبر باب الأسباط

2022-08-28