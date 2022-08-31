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استطلاع: لا أغلبية لتشكيل حكومة إسرائيلية

تاريخ النشر: 31/08/2022 - 23:01

استطلاع: لا أغلبية لتشكيل حكومة إسرائيلية
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نُشر مساء الأربعاء، أنه في حال جرت انتخابات الكنيست اليوم، فإن المعسكرين السياسيين في إسرائيل يفشلان في حصد أغلبية قد تتيح تشكيل حكومة.

وبيّن الاستطلاع الذي أجرته القناة 12 الإسرائيلية، أن معسكر رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، يحصل على 55 مقعدا، في حال أجريت الانتخابات اليوم، وهو نفس عدد المقاعد الذي تحصل عليه أحزاب الائتلاف الحالي.

ويتراجع تمثيل القائمة المشتركة من 6 إلى 5 مقاعد.

وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو الآتي: الليكود - 33 مقعدا؛ "ييش عتيد" - 24 مقعدا؛ "المعسكر الوطني" - 12؛ "عوتسما يهوديت والصهيونية الدينية" - 11 مقعدا؛ "شاس" - 8 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" - 7 مقاعد؛ يسرائيل بيتينو" - 6 مقاعد؛ القائمة المشتركة - 5 مقاعد؛ "ميرتس" - 6 مقاعد؛ "العمل" - 5؛ "؛ "القائمة الموحدة" - 4 مقاعد.

وأظهر الاستطلاع أن معسكر نتنياهو يحصل على 59 مقعدا، في حين تحصل أحزاب الائتلاف الحالي على 56 مقعدا من أصل 120. ووفقا للاستطلاع، يفشل حرب "الروح الصهيونية" برئاسة وزير الداخلية أييليت شاكيد، في تجاوز نسبة الحسم (3.25%)، ويحصل على 2.1% من أصوات الناخبين.

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