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زيلينسكي بعد محادثة لبيد: أتوقع انضمام إسرائيل للعقوبات ضد روسيا

تاريخ النشر: 01/09/2022 - 16:51

زيلينسكي بعد محادثة لبيد: أتوقع انضمام إسرائيل للعقوبات ضد روسيا
زيلينسكي خلال خطاب موجه للكنيست، في 20 آذار/مارس الماضي (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، هاتفيا اليوم الخميس، وذلك بعد أسبوع من إلغاء الأخير محادثة كانت مقررة بينهما بمناسبة يوم استقلال أوكرانيا، تعبيرا عن غضب أوكرانيا من عدم مشاركة إسرائيل في "منصة القرم"، وهي مؤتمر دولي افتراضي للتعبير عن دعم واضح لسيادة أوكرانيا على شبه جزيرة القرم، التي احتلتها روسيا في العام 2014.

ونقلت وسائل إعلام عن زيلينسكي قوله بعد المحادثة مع لبيد إنه "أتوقع من إسرائيل الانضمام إلى العقوبات على روسيا وتزويد أوكرانيا بمساعدات فعلية من أجل صد العدوان الروسي"، وهو ما ترفض إسرائيل تنفيذه.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، إنه خلال المحادثة الهاتفية "هنأ لبيد زيلينسكي بمناسبة يوم استقلال الأوكراني الـ31، الذي صادف في 24 آب/أغسطس الفائت، وعبّر عن دعمه للشعب الأوكراني".

وأضاف البيان أن لبيد وزيلينسكي وضع القتال في أوكرانيا، وأن لبيد قدم تعازيه على القتلى والجرحى في الحرب، "ودعا إلى التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء القتال".

وفي وقت سابق من اليوم، طالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية الإسرائيليين، من جماعة "حّباد" الدينية إلى عدم السفر إلى مدينة أومان الأوكرانية، خلال الأعياد اليهودية القريبة، "بسبب الخطر الداهم على الحياة بالدخول إلى منطقة قتال".

ومنذ بدء الغزو الروسي، في 24 شباط/فبراير الماضي، تطالب أوكرانيا إسرائيل بتزويدها بمعدات عسكرية دفاعية، إلا أن إسرائيل وافقت على تقديم ما تصفه بـ"مساعدات إنسانية" وخوذ، ولا يتوقع أن تعمق مساعداتها أكثر من ذلك.

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#إسرائيل
#أوكرانيا
#يائير لبيد
#فولوديمير زيلينسكي
#مساعدات دفاعية

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