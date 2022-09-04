هرتسوغ من ألمانيا: "الاتفاقات المُخفَّفة" لن توقِف إيران

قال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، خلال لقائه نظيره الألمانيّ فرانك فالتر شتاينماير، إن "الاتفاقات المُخفَّفة"، لن توقِف إيران في مسعاها لتطوير سلاح نوويّ.

وتأتي هذه الزيارة، بعد تسوية الأزمة ما بين إسرائيل وألمانيا، وذلك بعد أن وافقت عائلات الضحايا الإسرائيليين في عملية ميونيخ على قبول عرض مالي جديد يضاعف قيمة التعويضات لها خمس مرات. وبناء عليه فإن الرئيس الإسرائيلي، شارك في المراسم التي تقيمها الحكومة الألمانية بمناسبة الذكرى الخمسين لعملية ميونيخ.

ورحب هرتسوغ بالاتفاق بين عائلات قتلى ميونيخ الـ11 والحكومة الألمانية.

وقال مهاجما طهران، إن "أرواح الكراهية تأتي في المقام الأول من إيران، التي تعمل علانية على إبادة إسرائيل".

وأضاف أن "الاتفاقات المخفَّفة... والفوائد العظيمة (التي ترى إسرائيل أن إيران ستتحصل عليها، ضمن الافتاق المحتمَل) لن توقفها".

وقال هرتسوغ: "لن تكون دولة إسرائيل قادرة على تحمّل التهديدات لوجودها... وستقف إسرائيل وتدافع بحزم وقوة عن مواطنيها والجاليات اليهودية في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "نتوقع من حلفائنا الوقوف بحزم إلى جانبنا في هذا الوقت".

ووافقت الحكومة الألمانية على دفع تعويضات بمبلغ 5.5 مليون يورو (إضافةً إلى 4.5 مليون يورو دفعتها لهذه العائلات قبل 50 عاما)، بينما العائلات طالبت بتعويضها بمبلغ يصل إلى نحو 90 مليون يورو.

وأعلنت ألمانيا أن هذا مبلغ غير معقول ورفضت دفعه، ووافق معها على ذلك ممثلون عن عائلتين إسرائيليتين، ولكن غالبية العائلات أصرت على رفض العرض الألماني، وقررت مقاطعة الطقوس المذكورة، إلا أن حكومة برلين رضخت، وعرضت 23 مليون يورو، بمعدل مليون يورو لكل عائلة، وتمت تسوية المشكلة.

يذكر أن فدائيين فلسطينيين احتجزوا 9 رياضيين إسرائيليين بعد أن قتلوا رياضيين آخرين في المدينة الأولمبية في ميونيخ، وطالبوا بالإفراج عن 200 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لكن الحكومة الإسرائيلية رفضت ذلك.

وبعد ذلك نصبت قوات ألمانية كمينا للفدائيين والرهائن الإسرائيليين في مطار عسكري ألماني، وأطلق قناصة ألمان النار ما أدى إلى مقتل الرهائن التسعة واستشهاد خمسة فدائيين، وألقي القبض على ثلاثة فدائيين آخرين.