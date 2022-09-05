الجيش الإسرائيلي يرجح استشهاد شيرين أبو عاقلة برصاص أحد جنوده

رجّح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة قُتلت برصاص أحد جنوده، حينما اغتيلت خلال تغطيتها اقتحام جيش الاحتلال لمنطقة جنين في أيار/ مايو الماضي، وفق ما ورد في النتائج النهائية للتحقيق الإسرائيلي، التي كشف عن تفاصيل اغتيال أبو عاقلة والتي نُشرت اليوم لإثنين.

وقال جيش الاحتلال إن أبو عاقلة قُتِلت على الأرجح من نيران جندي، والذي ظنّها خطأً بأنها مسلّح فلسطينيّ. وأكد أن الجندي أطلق النار بشكل دقيق نحو أبو عاقلة، حينما كان في مركبة مصفّحة، بذريعة أن الجندي كان يتعرّض لإطلاق نار.

وعلى الرغم من هذه الترجيحات، إلا أن المدعي العسكري قرر عدم فتح تحقيق جنائي مع الجندي الإسرائيلي قاتل الصحافية أبو عاقلة، حيث يرجَّح أن الجندي الإسرائيلي ومنذ اللحظة الأولى، اعترف بأنه أطلق الرصاص صوب الصحافيين، وبضمنهم أبو عاقلة.

ورغم هذه التطورات والمستجدات، إلا أن جيش الاحتلال وفي بيان صادر عنه لوسائل الإعلام حيال ما يدعي أنها "سلسلة التحقيقات" التي أجراها، يواصل التملص والترويج لعدة روايات، قائلا إنه "لا يمكن تحديد، بصورة جازمة، من كان وراء مقتل شيرين أبو عاقلة".

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه: "يأتي ذلك، رغم وجود احتمال كبير في أن تكون الصحافية قد قتلت بنيران خاطئة للجيش الإسرائيلي، أثناء إطلاق النار على من تم تشخيصهم كمسلحين فلسطينيين خلال معركة تعرضت فيها القوات الاسرائيلية الى وابل من الرصاص الكثيف والعشوائي، بشكل عرض حياة الجنود للخطر"، على حد تعبير جيش الاحتلال.

وعلى الرغم من الترجيحات الإسرائيلية بمقتل أبو عاقلة برصاص قناص إسرائيلي، إلا أن جيش الاحتلال واصل تحميل المسؤولية للمسحلين الفلسطينيين، قائلا في بيانه: "قد تكون أبو عاقلة قتلت عن طريق الخطأ برصاص قواتنا، ولكن هناك احتمال لإصابتها برصاص المسلحين الفلسطينيين".

ولتبرير عملية اغتيال الشهيدة أبو عاقلة برصاص قناص إسرائيلي حتى وإن كان ذلك عن "طريق الخطأ"، بحسب مزاعم جيش الاحتلال، للتهرب من المسؤولية، قال جيش الاحتلال في بيانه إن "نيران جنود الجيش صوبت تجاه ’المخربين’ الذين أطلقوا النار على قواتنا. واحتمال آخر، لا يزال قائمًا، أن تكون أبو عاقلة قد قتلت بنيران المسلحين الفلسطينيين".

وعرض قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي اللواء يهودا فوكس، على رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الاستنتاجات النهائية "للتحقيق"، في ما وصفه "حوادث إطلاق النار التي أدت إلى مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة".

وذكر فوكس في مجمل عرضه لنتائج ما سمّاه "تحقيقات" أنه في يوم 11 أيار/ مايو الماضي، وخلال تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في محافظة جنين في إطار عملية "كاسر الأمواج"، نفذت قوات الجيش حملة اعتقالات في محافظة جنين لإحباط ومنع عمليات مسلحة.

ولتبرير عملية الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية وعملية "كاسر الأمواج"، ذكر جيش الاحتلال أنه في الأسابيع التي سبقت العملية، قُتل 19 إسرائيليًا نتيجة عمليات مسلحة نفذت في البلدات الإسرائيلية، من بينهم 11 إسرائيليا قتلوا على يد مسلحين خرجوا من منطقة جنين.

وللتنصل من تداعيات العملية العسكرية والمسؤولية من عمليات إطلاق النار لجنود جيش الاحتلال، زعم جيش الاحتلال في بيانه أن "العملية تمت في منطقة سكنية مكتظة، تم خلالها إطلاق نيران كثيفة وعشوائية من قبل فلسطينيين تجاه جنود الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك في الوقت والمكان الذين تواجدت فيهما شيرين أبو عاقلة، رافقها إلقاء عبوات ناسفة أصابت آليات عسكرية وسقطت بالقرب من الجنود، وقبل انتهاء العملية أصيبت الصحافية شيرين أبو عاقلة".

وأضاف المتحدث العسكري في بيانه أنه "يقوم بالتحقيق لمعرفة ملابسات مقتل أبو عاقلة. وبناءً على ذلك، عين رئيس هيئة الأركان العامة فريقًا مخصصا برئاسة العقيد ميني ليبرتي، لمعرفة ملابسات الحادثة. حيث أن الفريق المتخصص تألف من قادة في الجيش إلى جانب شخصيات متخصصة في المجالات المعنية".

واعترف جيش الاحتلال أن الاستنتاجات الأولية من التحقيقات المرحلية عُرضت على رئيس الأركان في الأيام التي تلت مقتل الصحافية أبو عاقلة، وقد أشارت الاستنتاجات المزعومة إلى أنه "لا يمكن تحديد مصدر إطلاق النار التي أصابت أبو عاقلة، وانضم إلى التحقيق فريق من المنظومة التكنولوجية للعمليات الخاصة برئاسة ضابط برتبة عقيد".