نسبة الطلاب العرب المستحقين لشهادة بجروت ارتفعت لـ74.5%

نشرت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية اليوم، الأحد، معطيات "الصورة التربوية القطرية"، التي تستعرض معطيات الاستحقاق لشهادة البجروت للسنة الدراسية 2020 – 2021. وأظهرت المعطيات أن 76% من طلاب صفوف الثواني عشر كانوا مستحقين لشهادة بجروت، مسجلين بذلك ارتفاعا بنسبة 2.6% قياسا بالسنة الدراسية التي سبقتها.

إلا أن هذه الصورة ما زالت ناقصة، لأن المعطيات لا تشمل نسبة الاستحقاق للبجروت بين جميع طلاب الثواني عشر في تلك السنة الدراسية.

ورغم ذلك، فإن معطيات علامات امتحانات البجروت للسنة الدراسية 2020 – 2021 تعكس التغيرات في طريقة هذه الامتحانات على خلفية انتشار فيروس كورونا، والذي استوجب ملاءمة ذلك مع الامتحانات، وبضمن ذلك تقليص وتركيز مواد التعليم وإضافة مواعيد لامتحانات.

وخلافا للتخوفات، فقد طرأ ارتفاع في متوسط العلامات. وكانت الوزارة قد قررت أن يتقدم الطلاب لامتحانات بجروت في خمسة مواضيع في الحد الأقصى، بينها الرياضيات والانجليزية ولغة الأم، وموضوع واحد من المواد الأدبية بينها الأدب والتاريخ والمدنيات، وموضوع علمي واحد بينها الكيمياء والفيزياء وعلوم الحاسوب.

وأفادت المعطيات بأن نسبة الاستحقاق لشهادة بجروت في جهاز التعليم اليهودي هي 77.8% في امتحانات العام 2021، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2% عن العام 2020. وسجل جهاز التعليم الحريدي استحقاقا لشهادة بجروت بنسبة 26.2%.

وبحسب تقسيم وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، فقد سجل الاستحقاق لشهادة البجروت في المدارس العربية 74.5%، بزيادة 5.1% عن العام 2020، وهذه المعطيات لا تشمل مدارس القدس المحتلة. واستحق شهادة بجروت 91.3% من طلاب المدارس الدرزية، مسجلا ارتفاعا بـ2.1%، و60.4% طلاب المدارس البدوية، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2.3%.

وكانت نسبة الاستحقاق العامة لشهادة بجروت متفوقة 13.3%. ونسبة الاستحقاق لشهادة بجروت تشمل موضوع الرياضيات بمستوى 4 وحدات 19.9%، وبمستوى 5 وحدات 16.6%.

وكان 42.9% مستحقين لشهادة بجروت تشمل 5 وحدات في الانجليزية، و21.6 في شهادة تشمل 4 وحدات.

وكانت نسبة شهادات البجروت التي تستوفي القبول للدراسة الأكادية 64.5%.

وتطرقت المعطيات إلى الميزانيات التي ترصد مقابل كل طالب. وبحسبها، فإن الطالب من منطقة الشمال حصل على 19,079 شيكل بالمتوسط؛ وفي الجنوب 18,531 بالمتوسط؛ وفي المركز 16,090 شيكل بالمتوسط.