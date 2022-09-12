استطلاع: 33 مقعدا لليكود و6 للمشتركة و4 للموحّدة

أظهر استطلاع للرأي، أوردت نتائجه صحيفة "يسرائيل هيوم" عبر موقعها الإلكترونيّ، مساء الإثنين، تحصُّل حزب "الليكود" الذي يترأسه بنيامين نتنياهو، على 33 مقعدا، في حين تحصل القائمة المشتركة على 6 مقاعد، مقابل تحصُّل القائمة الموحّدة (الحركة الإسلامية الجنوبية)، على 4 مقاعد.

وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو الآتي: الليكود - 33 مقعدا؛ "ييش عتيد" - 23 مقعدا؛ "المعسكر الوطني" - 12؛ "عوتسما يهوديت والصهيونية الدينية" - 12 مقعدا؛ "شاس" - 7 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" - 7 مقاعد؛ "العمل" - 7 مقاعد.

ووفق الاستطلاع تحصل القائمة المشتركة على 6 مقاعد، فيما يحصل "ميرتس" على 5 مقاعد، بينما يحصل "يسرائيل بيتينو" على 4 مقاعد، ومثلها للقائمة الموحدة.

يأتي ذلك فيما ذكرت مصادر مطلعة لـ"عرب 48" أنه من المقرر أن تجتمع المركبات الثلاثة للقائمة المشتركة (التجمع والجبهة والعربية للتغيير)، هذه الليلة، ضمن المساعي المتواصلة بين الأحزاب الثلاثة من أجل إعادة تشكيل القائمة، وذلك قبل 3 أيام على موعد تقديم القوائم الانتخابية للجنة الانتخابات المركزية.

وأفاد الاستطلاع الذي ذكرت "يسرائيل هيوم" أنه أُجري بمشاركة معهد الأبحاث "مأغار موحوت"، بتحصُّل معسكر رئيس الحكومة الأسبق، نتنياهو، على 59 مقعدا.

كما أوضح الاستطلاع استمرار تراجُع حزب "يمينا"، الذي تترأسه وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، بعد حلّ الكنيست، واعتزال رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، نفتالي بينيت، الحياة السياسية، وتوليّها رئاسة الحزب، إذ إن حزبها بعيد جدًا عن تجاوز نسبة الحسم، إذا ما خاض حزبها الانتخابات منفردا، بعد فضّ التحالف مع حزب "ديريخ إيريتس" برئاسة وزير الاتصالات، يوعاز هندل، والذي أُعلن الأحد.

ولفت الاستطلاع إلى أنّ حزب "يسرائيل بيتينو" والذي يترأسه أفيغدور ليبرمان، مستمر في التراجع كذلك، إذ إنه قريب من نسب الحسم.