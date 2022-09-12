اجتماع بين الجبهة والعربية للتغيير سعيا لإتمام تشكيل القائمة المشتركة

علم "عرب 48" من مصادر مطلعة على التحركات الحزبية أن وفدا عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وآخر عن الحركة العربية للتغيير يعقد، في هذه الأثناء، في مكان لم تكشف عنه، فيما سيعقد اجتماع آخر بين وفدين عن الجبهة والتجمع الوطني الديمقراطي، مساء اليوم الإثنين، بهدف الاستمرار في إتمام الترتيبات لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، والمزمع إجراؤها يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

وأكدت المصادر أن الاجتماع بين الجبهة والعربية للتغيير يندرج في إطار الاجتماعات الثنائية في الأحزاب العربيّة لإعادة تشكيل القائمة المشتركة بين مركباتها الثلاثة (الجبهة، والتجمع، والعربية للتغيير)، وتقديمها إلى لجنة الانتخابات المركزية يوم الخميس المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن التواصل بين التجمع والعربية للتغيير لم ينقطع أيضا، وأن الباب ما زال مفتوحا لانضمام الأخيرة إلى المشتركة اليوم قبل الغد.

وكان التجمع والجبهة قد أقرا الاتفاق الثنائي الذي أبرم بينهما، بعد مناقشته بشكل موسع من قبل الطرفين خلال انعقاد هيئاتهما، يوم السبت الماضي.

وجرى الاتفاق بين التجمع والجبهة على المبادئ السياسية، والتي تقضي بتشكيل رؤية وطنية متجددة تتوافق مع الثوابت الوطنية، ويؤسس لمرحلة ترتكز على برنامج سياسي واضح ومتبلور وشراكة سياسية وطنية حقيقية.

وتوصل الطرفان لتفاهمات سياسية بضمنها شروط عدم دخول أي ائتلاف إسرائيلي حاكم، وفقًا لبند الكتلة البرلمانية في نص الاتفاقية؛ الكتلة البرلمانية ليست جزءًا من المعسكرات المنافسة على سدة الحكم، وتمارس الكتلة دورها البرلماني المعارض، وتسعى لإلقاء وزنها في سبيل تحقيق مكاسب، دون أي مقايضة على مواقفها السياسية، بأي حال من الأحوال، إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر، وبما ينقض الأسس السياسة المُتفق عليها.

وكان الاجتماع بين التجمع والجبهة قد شهد تقدما كبيرا وإيجابيا في صلبه التوافق على البرنامج والرؤية السياسية، إلى أن جرى التوقيع على الاتفاق بشكل نهائي.

ودعا الحزبان بعد توقيعهما على الاتفاق، العربية للتغيير من أجل الانضمام إليهما وإعادة تشكيل القائمة المشتركة.