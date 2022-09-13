الاحتلال يستخدم طائرات هجومية فوق نابلس وجنين

شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام طائرات مسيرة هجومية فوق مناطق مختلفة بمحافظتي نابلس وجنين بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.

ووفقا للقناة الإسرائيلية، فإن الجيش بدأ بتشغيل وتسيير طائرات مسيرة هجومية مسلحة بصواريخ ومتفجرات فوق مناطق نابلس وجنين.

وشاركت الطائرات المسيرة الهجومية في عدة عمليات لجيش الاحتلال مؤخرا شمال الضفة دون أن تطلق الصواريخ والمتفجرات، بيد أنها باتت جاهزة عملياتيا للقيام بمهام هجومية واستهدافات في مناطق نابلس وجنين، وذلك على غرار ما كان يجري في قطاع غزة.

وأقر جيش الاحتلال استخدام الطائرات المسيرة الهجومية المزودة بالصواريخ والمتفجرات، على ضوء سلسلة العمليات العسكرية المتسارعة والاشتباكات في شمال الضفة وتعرض قوات جيش الاحتلال للنيران خلال عمليات اقتحامها لتلك المناطق.

والأحد، سقطت طائرة مسيرة لجيش الاحتلال بالقرب من منطقة قلقيلية، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن سقوط المسيرة كان ناتجا عن عطل فني، قائلا إنه "لا يوجد أي خوف من إمكانية تسرب للمعلومات من المسيرة".

يأتي ذلك، فيما نقلت القناة الإسرائيلية الرسمية 11 "مكان"، قبل أيام عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي سيستخدم الطائرات المسيرة الهجومية في الضفة الغربية.

وأفاد المراسل العسكري للقناة بأن قادة الجيش في الضفة قاموا بالتدرب على تشغيل الطائرات المسيرة، وسيقومون بتفعيلها في حال تنفيذ الاعتقالات التي تبدو صعبة على قوات الاحتلال، حيث سيتم قصف المواقع بواسطة الطائرات المسيرة أو إطلاق قنابل الغاز المدمع لقمع الاحتجاجات والمواجهات.

وأعلنت القناة الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال فوض قائده بالضفة الغربية لتشغيل مركز هجومي تابع لسلاح الجو الإسرائيلي.

ويقوم المركز بالإشراف على نشاط المسيّرات التي تحمل أسلحة هجومية.