  2. إسرائيليات
  3. أخبار

شاكيد و"البيت اليهودي" يتفقان على خوض انتخابات الكنيست بقائمة واحدة

تاريخ النشر: 13/09/2022 - 07:55

شاكيد و"البيت اليهودي" يتفقان على خوض انتخابات الكنيست بقائمة واحدة
شاكيد ورئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، في تموز/يوليو الماضي ( Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

وقعت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، اليوم الثلاثاء، على اتفاق مع حزب "البيت اليهودي" لخوض انتخابات الكنيست المقبلة في قائمة مشتركة، وذلك بعد تفكك القائمة التي شكلت باسم "الروح الصهيونية". وستخوض هذه القائمة الانتخابات باسم "البيت اليهودي ب".

وفي أعقاب توقيع الاتفاق مع "البيت اليهودي"، قالت شاكيد إنه "يسرني أننا نجحنا في إعادة بناء بيت للصهيونية الدينية واليمين المسؤول في إسرائيل. وسنعمل معا من أجل تشكيل حكومة واسعة يمينية ومستقرة".

ويتعين على مركز حزب "البيت اليهودي" المصادقة على الاتفاق. وقال رئيس قائمة "البيت اليهودي"، يوسي برودني، بعد التوقيع على الاتفاق، إنه "أهنيء وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، على دفعها نحو هذه الشراكة. والاتفاق الموقع هو انطلاق إلى طريق جديدة بالنسبة للجمهور الديني القومي واليمين في إسرائيل".

ويأتي توقيع الاتفاق بين شاكيد و"البيت اليهودي" قبل يومين من الموعد النهائي لتقديم الأحزاب قوائم مرشحيها لانتخابات الكنيست، التي ستجري مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويتوقع أن تدعم هذه القائمة، في حال تجاوزها نسبة الحسم، رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة.

وأعلنت شاكيد ووزير الاتصالات، يوعاز هندل، أول من أمس، عن فضّ الشراكة بينهما في إطار قائمة "الروح الصهيونية"، إثر خلافات بينهما تتعلق برفض هندل انضمام القائمة إلى حكومة يشكلها نتنياهو، وانضمام "البيت اليهودي" إلى "الروح الصهيونية". لكن هذه القائمة لم تنجح في تجاوز نسبة الحسم في جميع الاستطلاعات المنشورة في الأسابيع الماضية.

وتأسس حزب "البيت اليهودي" في العام 2008، في أعقاب توحيد حزبي المفدال و"الوحدة القومية"، ولاحقا انفصل الأخير عن هذا الحزب. وقاد رئيس الحكومة السابق، نفتالي بينين، حزب "البيت اليهودي" بين السنوات 2012 – 2018. وفي العام 2018، انشق بينيت وشاكيد عن "البيت اليهودي" وأسسا حزب "اليمين الجديد"، وأصبح يعرف لاحقا باسم "يمينا".

بودكاست عرب 48

#انتخابات الكنيست
#أييليت شاكيد
#"البيت اليهودي"
#"الروح الصهيونية"
#نتنياهو

حوارات

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مسؤول إسرائيليّ: سنبدأ باستخراج الغاز من "كاريش" فور تمكُّننا من ذلك
مسؤول إسرائيليّ: سنبدأ باستخراج الغاز من "كاريش" فور تمكُّننا من ذلك

2022-09-12

استطلاع: 33 مقعدا لليكود و6 للمشتركة و4 للموحّدة
استطلاع: 33 مقعدا لليكود و6 للمشتركة و4 للموحّدة

2022-09-12

غانتس يزعم: 10 منشآت عسكريّة سوريّة تُنتج أسلحة متطوّرة "لإيران ووكلائها"
غانتس يزعم: 10 منشآت عسكريّة سوريّة تُنتج أسلحة متطوّرة "لإيران ووكلائها"

2022-09-12

الأكثر قراءة

سخنين: رفض لاستقبال البطريرك ثيوفيلوس في تدشين كنيسة العذراء

سخنين: رفض لاستقبال البطريرك ثيوفيلوس في تدشين كنيسة العذراء

2022-09-12
اشتباكات في جنين واعتقالات بالضفة والقدس

اشتباكات في جنين واعتقالات بالضفة والقدس

2022-09-12
منطقة الناصرة: اعتقال مشتبهين بينهم محامون ببيع أراض بالاحتيال

منطقة الناصرة: اعتقال مشتبهين بينهم محامون ببيع أراض بالاحتيال

2022-09-12
كريستيانو يصر على الرحيل عن مانشستر يونايتد

كريستيانو يصر على الرحيل عن مانشستر يونايتد

2022-09-12
حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة حتى الخميس

حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة حتى الخميس

2022-09-12