لبيد إلى نيويورك وعقد لقاءات مع إردوغان وتراس وغوتيريش

يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، قبيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ حسب ما نقل موقع "واللا" عن مكتب لبيد مساء السبت.

وأشار "واللا"، إلى أن هذا اللقاء الأول لرئيس حكومة إسرائيلي مع إردوغان منذ اللقاء الأخير بينه وبين إيهود أولمرت في العام 2008.

كما من المزمع أن يلتقي لبيد برئيسة الحكومة البريطانية الجديدة، ليز تراس، ورئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالإضافة إلى الترتيب للقاءات أخرى؛ حسب ما أفاد مكتب لبيد.

ومن المقرر أن يسافر لبيد إلى نيويورك، مساء الإثنين، وهناك سيقوم بإلقاء خطاب خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس.

وسيرافق لبيد كل من مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشفيز، السكرتير العسكري للبيد أفي جيل، السفير الإسرائيلي لدى أميركا مايك هرتسوغ، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان، القنصل الإسرائيلي أساف زمير، بالإضافة إلى موظفين آخرين في مكتب لبيد.

ومما يذكر أن إسرائيل أعلنت في شهر آب/أغسطس الماضي التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، وإعادة السفراء والقناصل إلى تل أبيب وأنقرة، وإعادة العلاقات بينهما إلى سابق عهدها.

وجاء ذلك بعد اتصال هاتفي بين لبيد وإردوغان، إذ جرى الاتفاق بينهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وعودة السفراء.

وفي يوم 3 أيلول/سبتمبر الجاري، رست سفينة حربية تابعة لسلاح البحرية التركي في ميناء حيفا، بعد أن وصلت إلى الميناء برفقة مدمرة أميركية، وذلك لأول مرة منذ العام 2010؛ بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية آنذاك.

وجاء عن المصادر نفسها، أن الهدف من وصول السفينة الحربية التركية إلى إسرائيل هو تدريب لحلف شمال الأطلسي، حيث رست السفينة في إطاره بميناء حيفا لعدة أيام، وتزودت بالوقود، فيما لم يبلغ عن مشاركتها في التدريب المشترك مع البحرية الإسرائيلية.

وسبق ذلك أيضًا، لقاء بين لبيد ووزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في أنقرة في حزيران/يونيو الماضي على خلفية الادعاءات الإسرائيلية بأن إيران تبذل جهودا لاستهداف سائحين إسرائيليين في تركيا وخصوصًا في إسطنبول آنذاك.