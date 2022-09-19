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موقع "بوكينغ" لحجوزات السفر يشير إلى "الاحتلال" في الضفة الغربيّة

تاريخ النشر: 19/09/2022 - 00:20

موقع "بوكينغ" لحجوزات السفر يشير إلى "الاحتلال" في الضفة الغربيّة
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أفاد تقرير صحافيّ بأنّ موقع "بوكينغ (Booking)" الهولندي، المعنيّ بحجوزات السفر عبر الإنترنت، سيُظهر تحذيرا عبر موقعه الإلكترونيّ، يشير إلى المناطق المحتلة في الضفة الغربية.

جاء ذلك بحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكترونيّ، في وقت متأخر من مساء الأحد.

وذكر موقع "هآرتس" أن "بوكينغ" سيُظهر بجوار كل نقطة يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيليّ، عبارة: "قد تكون زيارة المنطقة مصحوبةً بمخاطر متزايدة على السلامة وحقوق الإنسان، أو مخاطر أخرى على المجتمع المحليّ والضيوف".

وأضاف أن كلمة "احتلال"، ستظهر أيضًا باللغة الإنجليزيّة، مشيرا إلى أن الشركة تنظر في اتخاذ الخطوة ذاتها في ما يخصّ القدس الشرقية.

وقال موقع "هآرتس" إن الصياغة المذكورة، ليست نهائية، لافتا إلى أنه "سيظهر تعليق من هذا النوع ليس في إصدار الموقع الإسرائيلي (لـ"بوكينغ") فحسب، ولكن في إصدارات الحجز في البلدان الأخرى أيضًا".

وأورد "هآرتس" تعليق الموقع، الذي قال: "مهمتنا في بوكينغ هي أن نسهّل على الجميع تجربة العالم. ووفقًا لهذه المهمة، نحاول ضمان حصول عملائنا على المعلومات من أجل اتخاذ قرارات بشأن الوجهات التي يفكرون في السفر إليها".

وأضاف: "قد تشكل مناطق معينة من العالم، متأثرة بالنزاع، خطرًا أكبر على المسافرين، لذلك نوفر لعملائنا معلومات للمساعدة في اتخاذ القرارات، ونشجعهم على مراجعة إرشادات السفر الرسمية لحكومتهم، كجزء من عملية اتخاذ القرار".

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#booking
#بوكينغ
#الضفة الغربية المحتلة
#إسرائيل
#الاحتلال الإسرائيلي

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