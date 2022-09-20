  2. إسرائيليات
  3. أخبار

مقتل امرأة في حولون: مصادر في الشرطة الإسرائيليّة ترجّح أن الخلفيّة "قوميّة"

تاريخ النشر: 20/09/2022 - 20:59

مقتل امرأة في حولون: مصادر في الشرطة الإسرائيليّة ترجّح أن الخلفيّة "قوميّة"
من المكان الذي قُتلت فيه المرأة
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

تشتبه الشرطة الإسرائيلية بأنّ مسنّة يهودية في الرابعة والثمانين من عمرها، قد قُتِلت مساء اليوم الثلاثاء، على "خلفية قومية"، بحسب ما جاء في تقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية.

وعُثِر على المرأة بدون أي علامات للحياة في شارع "هاشمونائيم" في حولون القريبة من تل أبيب، وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن الموقع الذي عُثِر على المسنة فيه، قريب من ورشة بناء، والتي أجرى عناصر الشرطة تحقيقات مع عدد من الأشخاص الذين يعملون فيها.

وتقطن المرأة في أحد المباني، على بُعد أمتار قليلة من المكان الذي هوجمت فيه حينما كانت في طريقها إلى المنزل، وأفادت هية البث الإسرائيلي العامة ("كان 11")، بأن كاميرات المراقبة في المنطقة، قد سجلت لحظات مهاجمة المرأة، إذ "شوهد مشتبه به وهو يهاجم المرأة بأداة في يده ويهرب"، وفق القناة.

ونقلت هيئة البث عن مسؤول رفيع المستوى في الشرطة، قوله إنّ المسنة "قُتلت على خلفية قومية"، كما نقلت عن مصدر آخر قالت إنه على اطلاع بشأن التحقيق في مقتل المرأة، أن "هناك احتمالا بأكثر من 90%، أن يكون هذا عملية".

كما نقلت القناة الإسرائيلية 14 عن مصدر في الشرطة أن "الشكوك الرئيسية في الوقت الحالي هي خلفية قومية".

وأفادت التقارير بأنّ جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ (الشاباك)، قد شارك في التحقيقات، للاشتباه في أن الخلفية قد تكون قومية، مشيرة إلى أن محققي الشاباك، تحصلوا على تسجيلات كاميرات المراقبة في المكان.

وبحسب تقرير الطاقم الطبيّ الذي وصل إلى المكان، فإنه تم العثور على المرأة مصابة بجروح خطيرة في رأسها، مما يشير إلى علامات عنف.

وذكرت هيئة البث أن "الكاميرات في المنطقة سجّلت لحظات الهجوم" على المرأة، زاعمة أن التسجيلات "تُظهر مشتبها به، يهاجم المرأة بأداة في يده ويهرب" من المكان.

وأشارت إلى أن "هناك العديد من مواقع البناء القريبة"، في إشارة إلى احتمال وجود عمال فلسطينيين فيها.

وذكرت أن الشرطة تبحث عن "سكان غير شرعيين (كعمال فلسطينيين استطاعوا الدخول إلى مناطق 48، بدون تصاريح عمل" في المنطقة، وتسأل المقاولين في مواقع البناء، إذا كان هناك عامل مفقود، وعن أسماء العاملين في المواقع المذكورة.

بودكاست عرب 48

#حولون
#مقتل امرأة
#عملية
#هجوم
#تل أبيب
#عمال فلسطينيون

حوارات

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة وحواجز غزة خلال فترة الأعياد
الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة وحواجز غزة خلال فترة الأعياد

2022-09-20

مفاوضات ترسيم الحدود: الوسيط الأميركيّ يجتمع بفريق التفاوض الإسرائيليّ في نيويورك
مفاوضات ترسيم الحدود: الوسيط الأميركيّ يجتمع بفريق التفاوض الإسرائيليّ في نيويورك

2022-09-20

عدد سكان إسرائيل 9.593 مليون نسمة واليهود 74% بينهم
عدد سكان إسرائيل 9.593 مليون نسمة واليهود 74% بينهم

2022-09-20

الأكثر قراءة

موقع

موقع "بوكينغ" لحجوزات السفر يشير إلى "الاحتلال" في الضفة الغربيّة

2022-09-19
الجولان السوري: إصابة شخص برصاص الاحتلال ومزاعم حول

الجولان السوري: إصابة شخص برصاص الاحتلال ومزاعم حول "إحباط عملية"

2022-09-19
عرض أميركي جديد لإسرائيل ولبنان بملف ترسيم الحدود البحرية

عرض أميركي جديد لإسرائيل ولبنان بملف ترسيم الحدود البحرية

2022-09-19
إسرائيل تحذر رعاياها من السفر خلال الأعياد: إيران قد تستهدف إسرائيليين في أوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر خلال الأعياد: إيران قد تستهدف إسرائيليين في أوروبا

2022-09-19
سخنين: 3 مصابين أحدهم بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار

سخنين: 3 مصابين أحدهم بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار

2022-09-19