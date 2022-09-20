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لقاء بين لبيد وإردوغان في نيويورك

تاريخ النشر: 20/09/2022 - 23:55

لقاء بين لبيد وإردوغان في نيويورك
خلال اللقاء بين الطرفين الإسرائيلي والتركيّ (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، بالرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في لقاء هو الأول من نوعه منذ سنوات.

ولم يُعقد لقاء بين إردوغان وأي رئيس حكومة إسرائيلي منذ عام 2008، عندما كان إيهود أولمرت، رئيسا للحكومة الإسرائيلية، وهو الذي كان قد التقى بإردوغان.

ونقلت هيئة البث الإسرائيليّ ("كان 11")، عن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قوله عقب اللقاء بين لبيد وإردوغان، إن اللقاء كان "جيدا جدا".

وجاء اللقاء بعد ساعات من إفادة تقارير وردت في وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن الرئيس التركي، يعتزم زيارة إسرائيل قريبا، وذلك بحسب ما صرّح خلال لقاء عقده مع ممثلي الجاليات والمنظمات اليهودية الأميركية، الإثنين.

خلال لقاء إردوغان ولبيد (Getty Images)

وفي حين ذكرت صحيفة "هآرتس" أن إردوغان لم يحدد موعدًا لهذه الزيارة؛ أشارت هيئة البث الإسرائيلي إلى أن الزيارة قد تعقد في أعقاب الانتخابات العامة للكنيست المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

في المقابل، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه لا توجد حاليًا خطة لزيارة إردوغان لإسرائيل، بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس".

كما نقل الموقع عن ديوان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أنه لا توجد خطط لزيارة إردوغان إلى إسرائيل في هذه المرحلة.

وذكرت "كان 11" أن إردوغان شدد خلال لقائه مع رؤساء الجاليات والمنظمات اليهودية في أميركا الشمالية، على أن معاداة السامية هي "جريمة ضد الإنسانية".

وأشارت إلى أن إردوغان الذي وصل إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتمع كذلك خلال ليل الإثنين - الثلاثاء، مع ممثلين عن اتحاد الحاخامات اليهود في الدول الإسلامية.

والإثنين، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، المصادقة على تعيين إيريت ليليان، سفيرة لإسرائيل في تركيا. وينتظر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية على هذا التعيين في جلساتها المقبلة ليصبح القرار نافذا.

ولم تعلن تركيا حتى الآن عن اسم سفيرها الجديد لدى تل أبيب، غير أن التوقعات الإسرائيلية تشير إلى أن أنقرة قد تقدم على هذه الخطوة خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن إسرائيل أعلنت في شهر آب/ أغسطس الماضي التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، وإعادة السفراء والقناصل إلى تل أبيب وأنقرة، وإعادة العلاقات بينهما إلى سابق عهدها.

بودكاست عرب 48

#إردوغان
#أردوغان
#لبيد
#تركيا
#إسرائيل
#نيويورك
#أول لقاء منذ 2008

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