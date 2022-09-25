استطلاع: تراجع تأييد العرب واليهود في إسرائيل لحل الدولتين

تراجع التأييد في إسرائيل، بين اليهود وكذلك بين العرب، لحل الدولتين إلى دون 50%، وفقا لاستطلاع أجراه مركز "فيتاربي" في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، الأسبوع الماضي، وفي موازاة خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، والذي قال فيه إن "أغلبية كبيرة من الإسرائيليين يؤيدون حل الدولتين".

ووفقا للاستطلاع الحالي، فإن 39% أيدوا حل الدولتين، بينما كانت هذه النسبة 46% في كانون الأول/ديسمبر العام 2019، و54% في آب/أغسطس العام 2017.

وأيد 36% من المستطلعين أن تحاول الحكومة الإسرائيلية التي ستشكل بعد انتخابات الكنيست دفع حل الدولتين، بينما كانت هذه النسبة 50% في الاستطلاع السابق الذي تناول سؤال مشابها، في شباط/فبراير العام الماضي.

ويتبين من الاستطلاع الحالي أن 60% من المستطلعين العرب يؤيدون حل الدولتين، بين كانت هذه النسبة 79% في الاستطلاع السابق. وتراجع تأييد اليهود لحل الدولتين من 44% في الاستطلاع السابق إلى 31% في الاستطلاع الحالي.

وبين ناخبي أحزاب اليمين تراجعت نسبة التأييد لحل الدولتين من 29.5% في الاستطلاع السابق إلى 20% في الاستطلاع الحالي. كذلك تراجعت نسبة تأييد ناخبي أحزاب "اليسار" الصهيوني لهذا الحل من 85% إلى 69%.

وأجري الاستطلاع في الأيام 18 – 20 أيلول/سبتمبر الجاري، بمشاركة 753 شخصا يمثلون السكان البالغين في إسرائيل، وبينهم 604 يهود و149 عربيا.