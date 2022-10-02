الحكومية الإسرائيلية تصادق على تعيين إيريت ليليان سفيرة في تركيا

صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، على تعيين إيريت ليليان، سفيرة لدى تركيا، وذلك في أول تعيين من نوعه منذ العام 2018، وذلك بحسب بيان مقتضب صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

ويأتي ذلك، بعد مصادقة لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية، في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، على تعيين ليليان، سفيرة لتل أبيب لدى أنقرة.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، إن "هذه خطوة هامة أخرى في إطار تحسين العلاقات مع تركيا".

وأضاف لبيد "لقد التقيت الرئيس إردوغان في نيو يورك الأسبوع الماضي، وأوعزنا بمواصلة تقدم العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والسياحية بين البلدين".

وشغلت ليليان منصب القائمة بأعمال سفارة إسرائيل في أنقرة، وذلك في أعقاب الإعلان الإسرائيلي التركي، منتصف آب/أغسطس الماضي، عن قرارهما تبادل السفراء، وذلك في ظل المساعي لاستئناف العلاقات الطبيعية بين الجانبين وتعزيزها في قطاعات اقتصادية وأمنية.

ولعبت ليليان دورا كبيرا في المصالحة بين الدولتين. إذ حافظت على علاقات وثيقة مع مكتب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وخاصة مع مستشار الرئيس، إبراهيم كالين، "مهندس المصالحة مع إسرائيل"، خلال فترة توليها مسؤولية السفارة الإسرائيلية في أنقرة. كما حافظت على علاقات جيدة مع وزارة الخارجية التركية.

ولم تعلن تركيا حتى الآن عن اسم سفيرها الجديد لدى تل أبيب، غير أن التوقعات الإسرائيلية تشير إلى أن أنقرة قد تقدم على هذه الخطوة خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن إسرائيل أعلنت في شهر آب/ أغسطس الماضي، التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، وإعادة السفراء والقناصل إلى تل أبيب وأنقرة، وإعادة العلاقات بينهما إلى سابق عهدها. وجاء ذلك بعد اتصال هاتفي بين لبيد وإردوغان.