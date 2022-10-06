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استطلاع: أغلبية في إسرائيل تعارض اتفاق حدود بحرية مع لبنان

تاريخ النشر: 06/10/2022 - 15:17

استطلاع: أغلبية في إسرائيل تعارض اتفاق حدود بحرية مع لبنان
جندي إسرائيلي عند الحدود في رأس الناقورة (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قال 40% من عينة تمثل الجمهور في إسرائيل إن لديهم رأي حيال اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، بينما قال 29% إنهم لا يعرفون شيئا عن الاتفاق، فيما لم يعبر 31% عن موقف واضح من الاتفاق، وفقا لاستطلاع لقناة الكنيست والقناة 12 التلفزيونيتين الإسرائيليتين، نُشر اليوم الخميس.

وبين المستطلعين الذين لديهم رأي حيال الاتفاق، قال 29% إنهم يعارضونه بادعاء أنه سيئ لإسرائيل، وأيده 27% وقالوا إنه جيد لإسرائيل، بينما اعتبر 44% أن الاتفاق ينطوي على إيجابيات وسلبيات بالنسبة لإسرائيل.

واعتبر 49% من ناخبي الأحزاب المناوئة لرئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، إن للاتفاق إيجابيات وسلبيات، فيما أيده 46% من هؤلاء الناخبين. وعبر 55% من الناخبين المؤيدين للأحزاب في معسكر نتنياهو عن معارضتهم للاتفاق.

وفيما يتعلق بانتخابات الكنيست، حصل معسكر الأحزاب بقيادة نتنياهو على 60 مقعدا في الكنيست، موزعة كالآتي: الليكود 32، الصهيونية الدينية 13، شاس 8، "يهدوت هتوراة" 7.

وحصلت الأحزاب الشريكة في الحكومة الحالية على 56 مقعدا، موزعة كالآتي: "ييش عتيد" 24، "المعسكر الوطني" 11، "يسرائيل بيتينو" 6، العمل 6، ميرتس 5، القائمة الموحدة 4. وحصلت قائمة الجبهة – العربية للتغيير على 4 مقاعد.

ولم يتجاوز حزب التجمع نسبة الحسم، وحصل بحسب هذا الاستطلاع على 1.3 من الأصوات، وكذلك حزب "البيت اليهودي" برئاسة وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، الذي حصل على 2.3% من الأصوات.

وفي حال انسحاب "البيت اليهودي" من الانتخابات، فإن حزب الليكود يخسر مقعد ويتراجع إلى 31 مقعدا، وقائمة "المعسكر الوطني" تحصل على 12 مقعدا، بزيادة مقعد واحد. وباقي النتائج تبقى كما هي، ما يعني أن تمثيل معسكر نتنياهو سيتراجع إلى 59 مقعدا وتمثيل معسكر أحزاب الائتلاف يرتفع إلى 57 مقعدا.

بودكاست عرب 48

#ترسيم حدود بحرية
#إسرائيل
#لبنان
#انتخابات الكنيست
#استطلاع

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