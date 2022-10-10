"منظمات الهيكل" تدعو لقراءة جماعية للتوراة بالأقصى

دعت "منظمات الهيكل" المزعوم جمهورها من اليهود إلى قراءة جماعية للتوراة في ساعات المسجد الأقصى المبارك خلال الاقتحام الأكبر الذي تحضر له، غدا الثلاثاء، في ثاني أيام "عيد العرش" العبري.

وطالبت "منظمات الهيكل" عبر شبكات التواصل الاجتماعي أنصارها بأن يتجمعوا خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى لقراءات جماعية من "سفر التثنية"، إذ تنص مقاطع من هذا السفر على اعتبار يوم غد الثلاثاء، "يوم الاجتماع الحاشد" الذي يتكرر مرة كل سبع سنوات، حسب المعتقدات اليهودية.

وأعدت "منظمات الهيكل" تطبيقا خاصا على الهاتف للدعوة لهذا الاقتحام وتسجيل المشاركين، وصفحات خاصة به على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وهي تدعو وتحشد منذ 19 يوما جمهور اليمين الإسرائيلي للمشاركة في الاقتحام وقراءة التوراة بالأقصى.

وبتطلع "منظمات الهيكل" خلاله للوصول إلى 5000 مقتحم، ليكون أكبر اقتحام للمسجد الأقصى منذ احتلال الإسرائيلي للقدس بالعام 1967.

واليوم الإثنين، اقتحم 278 مستوطنا المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، بأول أيام "عيد العرش"، ووسط قيود وتشديدات على دخول الفلسطينيين للمسجد.

وكثف المقدسيون الدعوات للحشد والرباط الدائم في المسجد الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم خلال "عيد العرش".

الاحتلال يبعد 3 مقدسيين عن الأقصى

يأتي ذلك، فيما أبعدت سلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، 3 مقدسيين عن المسجد الأقصى لفترات تتراوح بين أسبوع وأربعة أشهر.

وذكرت دائرة الأوقاف أن سلطات الاحتلال أبعدت الشاب محمد البكري عن المسجد الأقصى مدة أربعة أشهر، وإسماعيل شويكي مدة أسبوع قابل للتجديد.

كما أبعدت سلطات الاحتلال رئيس مفوضية كشافة القدس ماهر محيسن، من بلدة العيسوية، عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما.

وتواصل شرطة الاحتلال حملة إبعادها للفلسطينيين عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة، في مقابل تسمح للمستوطنين فين باقتحامه وتدنيس باحاته.

وخلال أيلول/سبتمبر الماضي، صعدت سلطات الاحتلال من إصدار قرارات الإبعاد، ورصد مركز معلومات وادي حلوة 68 قرارا، منها 8 قرارات إبعاد عن مدينة القدس "4 منها بقرارات من المحاكم، 4 قرارات حسب قانون الطوارئ "قرارات عسكرية"، و 57 قرار إبعاد عن الأقصى، و3 قرارات إبعاد عن البلدة القديمة.